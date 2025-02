Berço do Samba de São Mateus faz show no Sesc Belenzinho

No dia 7 de março, sexta-feira, o Sesc Belenzinho apresenta Berço de Samba de São Mateus, às 20h30, integrando o projeto Salve Samba! A apresentação acontece na Comedoria, e os ingressos podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP por R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

O Samba que a mais de 30 anos fez de são Mateus um dos maiores redutos de samba brasileiros, é a proposta do reduto Berço do Samba de São Mateus que com mais de 22 anos de carreira canta relatos populares em forma de samba e fazem dessas canções hinos aclamados dentro e fora do território de São Mateus. O Espetáculo representa um passeio por São Mateus onde cantam os sambas de beira de campo, Samba Canção, Dolente e Partido Alto; Com a marca do samba de São Mateus a patota se reúne e ritmistas, intérpretes, compositores e um bom papo de boteco ta feito o samba purinho de São Mateus.

Existem relatos de encontros de sambistas na região datados da década de 1950, com reuniões na beira dos campos de várzea, quintais como o da Tia Cida, Tia Filó, Buteco do Timaia, Rua 12, Quintal do Titio entre outros… O Berço do Samba de São Mateus surge de uma articulação de Yvison Pessoa, sambista, compositor e articulador cultural. Após uma dissidência do movimento cultural GRTP Morro das Pedras, Yvison juntamente com outros sambistas começa a organizar encontros desses compositores, músicos e cantores de São Mateus e região o Trabalho com compositores ganhou notoriedade com a Gravação do primeiro Álbum Em 2007 a partir da parceria com o Selo Sesc acontece o registro do primeiro produto fonográfico do movimento de samba da periferia de SP pelo Sesc que rendeu Record de vendas do selo e uma linda turnê por festivais Internacionais bem como documentários e teses de TCC falando sobre a influência do Samba como ferramenta de transformação sociocultural. Em 2012, o segundo álbum gravado com a gravadora e editora Alerquim, consolidando o movimento de um dos maiores redutos de samba do Brasil chamado: O Samba que Vem lá de São Mateus. A música Berço do Samba resume a história de muitos dos integrantes do grupo. O reduto de Sambistas encabeça a articulação do Selo São Mateus Gravadora / Editora que reúne em Seu catálogo as carreiras dos artistas criado dentro do reduto e parceiros do movimento cultural.

Serviço

Show: Berço de Samba de São Mateus participações de Graça Braga, Jéssica Américo e Jurema Pessanha

Projeto: Salve Samba!

Dia 7 de maço de 2025. Sexta, às 20h30.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

