Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter anunciam shows no Brasil

Ben Harper & The Innocent Criminals junto com Donavon Frankenreiter na mesma noite! Os shows acontecem dia 15 de abril na Vibra São Paulo e a venda de ingressos tem início nesta quinta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h em eventim.com.br. Nas bilheterias autorizadas, as vendas começam sexta-feira, 24 de janeiro.

A turnê passará por outras três cidades: Curitiba (12/04 – Arena White Hall / Jockey Club do Paraná), Florianópolis (18/04 – Arena Opus) e Rio de Janeiro (19/04 – Qualistage). A realização da turnê no país é da Bonus Track, e os shows em São Paulo e Florianópolis são uma parceria com a Opus Entretenimento.

Ben Harper

Reconhecido como um dos compositores mais versáteis de sua geração, passeia por diferentes gêneros do pop, reggae e soul ao blues, rock, funk e folk. Já gravou 18 álbuns de estúdio, vendeu mais de 16 milhões de discos em todo o mundo e ganhou três prêmios Grammy.

Nascido em outubro de 1969, sua música e carreira incorporam a bravura sonora e o ativismo social de sua geração. Harper também acrescenta sua visão cultural moderna única, com consciência social do mundo atual, refletida na indicação, em 2023, para o recém-criado Grammy Special Merit Award de “Melhor Canção para Mudança Social”.

Ben Harper escreveu músicas para Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke e The Blind Boys of Alabama. Seus créditos de gravação de estúdio incluem Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley (só para citar alguns) e além de apresentações ao vivo com Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e muitos mais.

Seu último álbum, “Wide Open Light”, foi lançado em junho de 2023, incluindo “Yard Sale”, um dueto com Jack Johnson. Segue a linha política e pessoal, destemida e comovente de “Bloodline Maintenance”, indicado ao Grammy.

O The Innocent Criminals, que se apresenta com Harper no Brasil, é composto por Oliver Charles – bateria, Alex Painter – guitarra, Darwin Johnson – baixo, e Chris Joyner – teclado.

Donovan Frankenreiter

Cantor, compositor e surfista premiado, Donavon Frankenreiter viajou o mundo, primeiro atrás das grandes ondas e agora levando sua música a diversas cidades. Nascido na Califórnia, se conecta com o público com sua mistura única de grooves descontraídos, letras filosóficas e entrega emocionante.

Em 2024, lançou o álbum Get Outta Your Mind, marcando o aniversário de 20 anos de seu álbum de estreia, pelo seu próprio selo Liquid Tambourine Records. Nesta produção, incluiu mais elementos americanos, gospel e country, como órgãos, pianos, vocalistas de fundo, guitarras elétricas e cordas. O álbum canaliza o amor de Donavon por sua família e casa havaiana, sua natureza calma, mas aventureira e espontânea, e sua espiritualidade.

Sobre as apresentações no Brasil, Donavon comentou: “Estamos muito animados em voltar ao Brasil, com um novo álbum, e um amigo incrível, que é Ben Harper, que colaborou em uma música do novo álbum. Espero que tenhamos a chance de pegar algumas ondas no Brasil. Mal podemos esperar para tocar novamente em um dos meus lugares favoritos em todo o mundo.”

Sobre a venda de ingressos

A venda tem início no dia 23 de janeiro, quinta-feira, a partir de 18h, no site da Eventim, e dia 24 de janeiro, sexta-feira, nas bilheterias credenciadas de cada cidade, a partir de 11h.

São Paulo – Vibra São Paulo – 15 de abril



Valores:Pista: a partir de R$170,00 + taxas

Camarote setor 1: a partir de R$400,00 + taxasCamarote setor 2: a partir de R$380,00 + taxas

Plateia superior 1: a partir de R$130,00 + taxas

Plateia superior 2: a partir de R$120,00 + taxas

Plateia superior 3: a partir de R$110,00 + taxas

Plateia visão parcial: a partir de R$50,00 + taxas



Descontos: