Belo Fala Sobre Ausência de Viviane Araújo em Documentário: “Impossível Não Mencionar”

Recentemente, o cantor Belo quebrou o silêncio acerca da notável ausência de Viviane Araújo em seu documentário intitulado “Belo, Perto Demais da Luz”, que está disponível na plataforma Globoplay. Este projeto cinematográfico oferece uma visão detalhada sobre os altos e baixos da vida do artista, ex-vocalista do grupo Soweto, abordando tanto suas experiências pessoais quanto profissionais.

Na ocasião da pré-estreia do documentário, Belo expressou seu respeito pela decisão da ex-esposa de não participar das entrevistas, mas sublinhou a inevitabilidade de mencionar a atriz em sua narrativa. “Respeito a escolha dela, mas não mencionar a Viviane seria impossível. Ela faz parte da minha história, e isso precisa ser contado”, afirmou o cantor. O relacionamento entre Belo e Viviane, que perdurou de 1998 a 2007, é reconhecido como um dos episódios mais controversos de sua vida, repleto de reviravoltas, incluindo o período em que ele foi preso.

Viviane desempenhou um papel crucial como apoio emocional durante a condenação de Belo por tráfico de drogas e associação ao tráfico em 2004. Durante os anos de prisão, ela visitou o cantor frequentemente até sua liberação em 2008; no entanto, pouco tempo depois, o relacionamento chegou ao fim. A separação foi cercada por rumores e especulações sobre traições, com Belo admitindo infidelidade, embora tenha negado que Gracyanne Barbosa, sua atual esposa, tenha sido a causa principal do término.

A atriz revelou ter descoberto as traições através de cartas anônimas, mas optou por manter uma postura discreta em relação ao tema em público. Atualmente, Viviane Araújo segue focada em sua carreira de atriz e leva uma vida afastada das controvérsias envolvendo o ex-marido. Por sua vez, Belo e Gracyanne Barbosa estão casados desde 2011 e preferem dedicar-se à construção de seu futuro juntos, evitando discussões sobre o passado.

O documentário “Belo, Perto Demais da Luz” apresenta um exame minucioso da trajetória do cantor, incluindo suas falhas e sucessos ao longo dos anos. Através de relatos sinceros e depoimentos de pessoas próximas, a produção destaca como as decisões tomadas no passado moldaram o presente de Belo, evidenciando sua resiliência diante das adversidades.