Belinda Davids revive Whitney Houston : A Voz Que Encanta o Mundo, chega ao Brasil para uma Turnê Imperdível!

A espera acabou! Belinda Davids, a estrela sul-africana conhecida por suas incríveis interpretações dos clássicos de Whitney Houston, já está em solo brasileiro para iniciar uma turnê que promete deixar marcas profundas no coração do público. Aclamada internacionalmente, Belinda está pronta para encantar o Brasil com uma série de shows inesquecíveis que celebram os 32 anos do filme “O Guarda-Costas”. Prepare-se para viver uma experiência única e emocionante, que homenageia uma das maiores lendas da música mundial.

A estreia acontece nesta quinta-feira, 5 de dezembro, no Teatro Positivo, em Curitiba, uma das casas de espetáculos mais renomadas da cidade, conhecida por sua acústica impecável. Após a abertura, a trilha segue para o BeFly Hall, em Belo Horizonte, no dia 6 de dezembro, um espaço moderno e vibrante que promete uma noite de pura emoção. Em seguida, no dia 7 de dezembro, é a vez do Multiplan Hall, em Ribeirão Preto, palco de grandes eventos culturais e musicais, receber esse espetáculo inesquecível.

No dia 8 de dezembro, Belinda se apresentará no icônico Espaço Unimed, em São Paulo, um dos principais destinos de grandes shows internacionais. Depois, no dia 10 de dezembro, o encerramento no Brasil acontece no prestigiado Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, uma das mais importantes casas de espetáculos do país. Por fim, a cantora segue para o Chile, onde encerrará sua jornada latino-americana no dia 14 de dezembro, no grandioso Movistar Arena, em Santiago, antes de dar continuidade a uma agenda cheia de compromissos pelo mundo.

Imagine uma voz que não apenas canta, mas revive emoções e transporta o público para momentos icônicos da música. Essa é Belinda Davids, uma cantora sul-africana que já emocionou plateias em mais de 20 países com sua impressionante capacidade vocal, presença de palco magnética e um alcance de quatro oitavas. Pela primeira vez no Brasil, Belinda apresenta o espetáculo “The Greatest Love of All” (“O Maior Amor de Todos”), uma celebração vibrante ao legado de Whitney Houston.

Neste ano, o filme “O Guarda-Costas”, estrelado por Whitney Houston, completa 32 anos, e as canções que marcaram essa história continuam vivas na memória de milhões. Belinda não apenas interpreta os sucessos de Whitney – ela revive a essência da artista. Cada apresentação é uma experiência única, marcada pela entrega emocional e pela capacidade de se conectar profundamente com o público. Músicas como “I Will Always Love You”, “Greatest Love of All” e “I Wanna Dance with Somebody” são trazidas à vida de forma emocionante.

“The Greatest Love of All” é mais do que um show: é um espetáculo projetado para tocar o coração de cada espectador. Com uma banda ao vivo, bailarinos talentosos e figurinos deslumbrantes, a produção captura a essência de Whitney Houston. Belinda transforma cada nota em um tributo sincero, proporcionando uma jornada nostálgica pelos grandes momentos da carreira de Whitney.

Com sua voz poderosa e carisma incomparável, Belinda Davids não apenas homenageia Whitney Houston, mas celebra um legado que marcou gerações e continua a inspirar milhões de fãs ao redor do mundo. A turnê, que combina momentos de emoção intensa com performances técnicas impecáveis, é uma experiência pensada para resgatar memórias e criar novas conexões com os clássicos que transcenderam o tempo.

A produção do espetáculo é um show à parte: uma banda talentosa, bailarinos cheios de energia e figurinos deslumbrantes complementam a poderosa presença de palco de Belinda. Cada nota e cada interpretação carregam a essência de Whitney Houston, oferecendo ao público um tributo que é ao mesmo tempo fiel e inovador.

Para os fãs de Whitney, essa turnê é uma oportunidade única de reviver os maiores sucessos de sua carreira. Para aqueles que ainda não conhecem profundamente, é uma chance de descobrir por que Whitney Houston é considerada uma das maiores artistas de todos os tempos.

Belinda Davids promete levar o público a uma viagem nostálgica e inesquecível. Mais do que um show, é um espetáculo que honra a música, a emoção e o legado de uma lenda. Prepare-se para vivenciar um momento único, que ficará gravado na memória de todos que têm o privilégio de assistir.

Se permita a fazer parte dessa experiência transformadora. Garanta o seu ingresso e prepare-se para se emocionar!

Sobre Belinda Davids

Belinda Davids nasceu na cidade costeira de Port Elizabeth, na África do Sul. Vinda de uma família musical, encontrou na música um refúgio e uma forma de empoderamento durante os tempos difíceis do apartheid. Desde jovem, foi inspirada por Whitney Houston, cuja influência moldou sua carreira e estilo musical.

Com um alcance vocal impressionante de quatro oitavas, Belinda começou a cantar profissionalmente aos 14 anos. Sua paixão pelo R&B e sua dedicação à música abriram portas para uma carreira internacional de sucesso. Ela já se apresentou em mais de 20 países e estrelou produções como “The Greatest Love of All”, recebendo aclamação da crítica e emocionando plateias ao redor do mundo.

Entre suas conquistas estão o prêmio no programa de talentos “Even Better Than the Real Thing”, além de participações impactantes no Britain’s Got Talent e Showtime at the Apollo. Hoje, Belinda é reconhecida como uma das intérpretes mais fiéis e talentosas do legado de Whitney Houston, emocionando audiências com sua influência e potência vocal.

Essa é mais uma realização da BGPRO – Bumerangue Produções, uma das produtoras mais tradicionais do Brasil, com mais de 30 anos de expertise no mercado de entretenimento. Mais do que uma produtora, a BGPRO – Bumerangue se destaca por oferecer um atendimento completo e personalizado, atuando também como agência, com um portfólio diversificado que abrange desde grandes shows a campanhas publicitárias, conectando artistas e público de maneira única. A BGPRO já trouxe ao Brasil grandes nomes internacionais como 50 Cent, Kool and the Gang, Scorpions, The Doors, Gipsy Kings, Stylistics, entre outros. Com exclusividade na América Latina de renomados artistas como Information Society, ABBA THE SHOW e Belinda Davids, a produtora se consolida pela sua credibilidade e forte parceria com clientes e artistas, sempre entregando eventos memoráveis e experiências inesquecíveis.

Serviços:

Curitiba/PR

Dados: 05 de dezembro de 2024 (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo

Cidade: Curitiba, Paraná

Abertura da casa: 19h00 | Horário do show: 20h30

Belo Horizonte/MG

Dados: 06 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

Local: BeFly Hall

Cidade: Belo Horizonte, Minas Gerais

Abertura da casa: 19h30 | Horário do show: 21h

Maiores informações e ingressos: Sympla – O Maior Amor de Todos Whitney Houston – Estrelado por Belinda Davids

Ribeirão Preto/SP

Dados: 07 de dezembro de 2024 (sábado)

Local: Multiplan Hall

Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Abertura da casa: 19h30 | Horário do show: 21h

São Paulo/SP

Dados: 08 de dezembro de 2024 (Domingo)

Local: Espaço Unimed

Cidade: São Paulo, São Paulo

Abertura da casa: 18h00 | Horário do show: 20h

Brasília/DF

Dados: 10 de dezembro de 2024 (terça-feira)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Cidade: Brasília, Distrito Federal

Abertura da casa: 19h00 | Horário do show: 20h30

Maiores informações e ingressos: Sympla – O Maior Amor de Todos Whitney Houston estrelado por Belinda Davids