Belas Artes oferece curso de Artes para crianças no Shopping Cidade Jardim

Durante as férias, muitos pais buscam opções de atividades para entreter e educar seus filhos de maneira divertida e produtiva. Pensando nisso, o Centro Universitário Belas Artes oferece, durante mês de janeiro, uma ampla gama de cursos de férias voltados para o público kids. Referência no mercado de economia criativa e destaque nas áreas de arte, design, moda, comunicação e arquitetura, a instituição se destaca pela diversidade de opções e pela capacidade de integrar novas tecnologias e práticas de ensino inovadoras.

Para as crianças de 07 a 12 anos, o curso de cerâmica fria, permite à criança explorar sua imaginação e se expressar de maneira criativa, ao mesmo tempo em que aprende a trabalhar com massas de modelar que não necessitam de forno para secar. Além disso, o curso incentiva o desenvolvimento de habilidades manuais, como coordenação motora fina, percepção espacial e concentração. Ao modelar as massas, as crianças também aprimoram a destreza nas mãos e dedos, o que contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes, como o raciocínio lógico e a resolução de problemas.

Os cursos kids, com duração de 2 horas, acontecem até o dia 29 de janeiro e são realizados no campus do Shopping Cidade Jardim, localizado na Avenida Magalhães de Castro, 12.000 em São Paulo. Para outras informações sobre os cursos disponíveis, basta acessar o site: https://loja.belasartes.br/areas/cursos-kids/

Belas Artes

Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12.000, São Paulo.

Inscrições: https://loja.belasartes.br/areas/cursos-kids/