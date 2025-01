Abel Ferreira minimiza rumores sobre saída do Palmeiras

Na tarde desta terça-feira, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, suavizou suas declarações sobre uma possível saída do clube, após o empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, realizado no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. O treinador expressou satisfação em sua função e pediu paciência aos torcedores, enfatizando que a equipe tem potencial para evoluir ao longo da temporada.

Comparação com Klopp e trajetória no Palmeiras

Durante a coletiva de imprensa, Ferreira reafirmou sua identidade como um “treinador de projeto”, fazendo uma comparação direta com Jürgen Klopp, técnico do Liverpool. Ele lembrou que, mesmo com menos títulos conquistados em seus primeiros anos na Premier League, Klopp conseguiu estabelecer uma identidade forte em seu time.

“Desde que cheguei aqui, nunca escondi que sou um treinador de projeto. Klopp esteve aqui hoje e venceu menos títulos em oito anos no Liverpool do que minha comissão técnica conquistou em quatro anos no Palmeiras. Não venham me falar de fome de títulos”, declarou Abel Ferreira.

Compromisso e futuro no Palmeiras

O técnico também ressaltou sua felicidade em permanecer no Palmeiras, afirmando que não há outra instituição que lhe ofereça as mesmas condições: “Estou onde quero estar. O Palmeiras é o melhor clube do Brasil, sem dúvida. Aqui tenho reconhecimento e oportunidades para conquistar títulos”, afirmou.

Para ilustrar seu comprometimento com o clube e sua filosofia de trabalho, Abel citou um verso do Soneto da Fidelidade, de Vinicius de Moraes: “Que seja eterno enquanto dure”, atribuindo a frase à presidente Leila Pereira. Ele enfatizou a importância de todos darem o melhor de si e unirem forças: “Como diz a nossa presidente: ‘Que seja eterno enquanto dure’. Precisamos de calma e união para superar os desafios”.

Com contrato válido até 2025, Ferreira voltou a desviar questões sobre uma eventual saída do clube: “Meu futuro é no Palmeiras. Meu foco agora é melhorar os processos da equipe e preparar meus jogadores para serem mais competitivos”, garantiu.

O Palmeiras retornará aos gramados neste domingo, enfrentando o Guarani na sexta rodada do Campeonato Paulista, em Campinas, às 18h30.