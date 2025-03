Beija-Flor é a grande campeã do Carnaval Carioca

A Beija-Flor de Nilópolis fez história ao ser coroada campeã do Carnaval 2025, conquistando seu 15º título. O desfile da agremiação, realizado na terça-feira (3), encantou o público presente na Sapucaí com homenagens ao renomado carnavalesco Laíla e uma emocionante despedida ao cantor Neguinho da Beija-Flor, que tem sido a voz oficial da escola desde 1976. A escola obteve notas máximas em todos os quesitos avaliados.

Homenagens a Laíla e Neguinho

Durante o desfile, a Beija-Flor não apenas celebrou sua vitória, mas também prestou uma linda homenagem a Laíla, figura icônica do carnaval, e emocionou os presentes com a despedida de Neguinho da Beija-Flor, que fez história junto à escola.

Notas máximas e destaque no desfile

O desfile da Beija-Flor foi marcado por sua qualidade técnica e pelo envolvimento emocional com o público. Com notas máximas, a escola mostrou que sua trajetória de sucesso no carnaval continua intacta, destacando-se como uma das maiores do país.