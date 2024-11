Bebê volta a respirar após ação rápida da PM na zona sul de São Paulo

Uma bebê de 7 meses foi salva após uma ação rápida da Polícia Militar na zona sul de São Paulo. A mãe estava a caminho do hospital com a criança, quando a menina convulsionou e se engasgou. O motorista de aplicativo que estava com elas imediatamente se dirigiu à base da 2ª companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

A câmera corporal dos policiais gravou o momento em que a mulher chega com a criança nos braços pedindo por ajuda.

O caso aconteceu na última quinta-feira (6). Enquanto um dos militares fazia a manobra de Heimlich na menina, o outro ligou para o pronto-socorro pedindo prioridade no atendimento e, o terceiro, ficou do lado de fora tentando acalmar a mãe.

Na sequência, a equipe levou a mulher e a criança até a Unidade Básica de Saúde Zumbi dos Palmares, onde a menina recebeu atendimento médico.

O soldado Barbosa, responsável por fazer o procedimento na criança, afirmou que já tinha atuado em ocorrências de desengasgamentos anteriormente, mas disse que dessa vez foi diferente porque a criança estava “mole e sem reação”.

“Deu para sentir realmente que era uma situação complicada e, inevitavelmente, vem os filhos em mente”, revelou.

Ainda na unidade de saúde, a bebê passou por exames que constataram que está tudo bem. A mãe da criança agradeceu aos policiais.