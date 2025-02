Bebê é resgatado em enchente na zona leste de São Paulo

Na última semana, a capital paulista enfrentou intensas chuvas que resultaram em alagamentos significativos, levando ao resgate de um bebê de apenas dois meses. O incidente ocorreu na madrugada de sábado (1º), quando Camila Moura, mãe da criança, contatou a Polícia Militar solicitando assistência urgente.

Durante a chamada, Camila relatou que a água havia invadido sua residência localizada na zona leste da cidade, atingindo níveis alarmantes. “A água já está na metade da nossa perna. Eu estou com medo. Está enchendo tudo”, expressou a moradora em desespero. Em um apelo emocional, ela acrescentou: “Eu não quero mais nada, se vocês ajudarem o meu filho. Apenas salvem ele, não precisa me ajudar”. No momento do chamado, o pai e a avó do bebê também estavam na casa.

O pedido de socorro foi rapidamente encaminhado para os policiais da 6ª Companhia do 8º Batalhão Metropolitano, que são responsáveis pela área afetada. Em menos de dez minutos após a ligação, uma viatura foi enviada ao local.

O cabo Fábio Soliano, que participou da operação de resgate, relatou que o nível da água nas ruas era extremamente alto, dificultando a visibilidade dos endereços. “Chegava a bater no nosso peito. A gente não conseguia ver o número da casa. O marido da solicitante teve que sair no portão e acenar para a nossa equipe poder ir até lá“, comentou Soliano.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram Camila em cima da cama segurando o bebê no colo para mantê-lo fora da água. Desesperada, ela clamava: “Salvem o meu filho. Tirem ele daqui”. O resgate foi prioritário, e tanto mãe quanto filho foram os primeiros a serem retirados do local.

Após o resgate, ambos foram levados ao Hospital de Tatuapé para avaliações médicas e foram liberados posteriormente sem complicações. Os agentes retornaram ao imóvel para ajudar na evacuação do pai e da avó do bebê, que também se encontravam em situação de risco devido à inundação. Felizmente, não foi necessário atendimento médico para eles.