Bebê é resgatada em Campo Largo após sequestro por falsa agente de saúde

A menina Eloah Pietra Almeida dos Santos, de apenas 1 ano e seis meses, foi resgatada na manhã desta sexta-feira (24) após ter sido sequestrada em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, que garantiu que a criança passa bem e será entregue ao Conselho Tutelar.

O resgate foi realizado por equipes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), que atuaram com base em informações sobre a localização do veículo da suspeita. A mulher, identificada como a falsa agente de saúde responsável pelo sequestro, foi detida pela polícia no momento em que estava sozinha com a criança.

De acordo com o Coronel Teixeira, os policiais chegaram até o cativeiro após receberem relatos de que o carro da suspeita havia sido avistado na área. Assim que encontraram a mulher e a bebê, a menina foi levada inicialmente para as instalações do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Trigre) em Curitiba, antes de ser reunida com sua família.

As investigações sobre o caso continuam em andamento, e a Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre as possíveis motivações do sequestro ou se a suspeita atuou sozinha.

Entenda como ocorreu o sequestro

Segundo relatos da Polícia Militar, a mulher se apresentou na residência da família no bairro Parolin utilizando um avental e uma máscara sanitária. Por volta das 11h50, ela alegou que era uma agente de saúde e informou à mãe da criança, de 27 anos, que era necessário realizar um exame de sangue devido a uma denúncia recebida.

Familiares relataram que a mulher ofereceu um líquido à mãe e pediu para que ela e Eloah entrassem em um carro branco sem placas. Uma vez dentro do veículo, a suposta agente orientou a mãe a colocar a criança na cadeirinha. Contudo, quando a mãe saiu do carro para ajustar o assento da criança, a mulher acelerou e fugiu com Eloah, abandonando a mãe no local.