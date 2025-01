Bebê de 7 meses e os pais são alvos de agressões nas redes sociais

“O amor que enfrenta o ódio”, é como Jarbas, 48, descreve a vida desde o nascimento da filha Antonella. Ao lado do parceiro Mikael, 36, ele decidiu criar uma página no Instagram para inspirar casais homoafetivos masculinos e mostrar como a ciência tornou possível terem uma filha com o DNA dos dois. A história da família, no entanto, se tornou também um campo de batalha contra o preconceito.

Com mais de 115 mil seguidores, o casal compartilha momentos familiares registrados por Mikael, fotógrafo profissional. Jarbas, por sua vez, administra a rotina da família, aproveitando as dicas que recebe dos seguidores. “A Antonella é nossa maior alegria. Cada momento que compartilhamos é uma celebração do amor que construímos juntos“, declara Mikael.

Os ataques de ódio, contudo, contrastam com o apoio recebido. Comentários carregados de intolerância, como “A menina vai crescer e dizer, quem é minha mãe?” e “É melhor ter 16 seguidores do que 16 anos casado com outro homem,” são comuns nas publicações. Para Jarbas, essas mensagens refletem uma mentalidade ainda presa ao preconceito: “Infelizmente, enfrentamos reações negativas. É desanimador, mas também nos fortalece. O amor pela nossa filha é maior do que qualquer mensagem de ódio.“

Mesmo diante das dificuldades, Antonella se tornou um símbolo de resistência contra a intolerância. Segundo Mikael, “quando olhamos para ela, vemos a esperança de um futuro mais inclusivo. Nossa história prova que o amor pode prosperar em qualquer circunstância.”

O casal acredita que compartilhar a vida nas redes sociais contribui para mudar mentalidades e construir um mundo mais acolhedor. Jarbas finaliza com otimismo: “Temos fé de que, ao mostrar nosso amor, ajudaremos a promover o respeito e a aceitação.”