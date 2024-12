Adoção de crianças por casais homoafetivos no Rio cresce 700% em 5 anos

No Rio de Janeiro, a adoção de crianças por casais homoafetivos registrou um aumento notável nos últimos cinco anos, com um crescimento impressionante de 700%. Este fenômeno é exemplificado pela história de Allan Vieira e Patrick Campelo, que estão se preparando para celebrar seu primeiro Natal com a família completa.

Em 2019, apenas cinco crianças foram adotadas por casais do mesmo sexo no estado. Em contraste, o ano de 2023 testemunhou 37 adoções, refletindo uma mudança significativa na dinâmica familiar e na aceitação social.

Allan e Patrick, casados há uma década, iniciaram sua jornada em busca da paternidade logo após o casamento. Em janeiro de 2018, deram início ao processo de adoção, que culminou na chegada do seu primeiro filho em fevereiro de 2022. “Ele chegou pequenininho com um mês e transformou completamente a nossa vida. Passamos de uma vida a dois para ser responsáveis por outra pessoa”, compartilha Allan sobre a experiência de se tornarem pais.

O casal sempre sonhou em ter dois filhos e, em setembro deste ano, receberam Fillipo, um bebê que atualmente tem cinco meses. A trajetória deles destaca não apenas o amor e a dedicação na construção de sua família, mas também as mudanças sociais que permitem a adoção por casais homoafetivos no Brasil desde 2015.

A ascensão nas adoções revela não apenas um avanço nas questões legais e sociais, mas também o desejo crescente de construir lares afetivos diversificados. O caso de Allan e Patrick é um reflexo das novas possibilidades e esperanças que surgem para muitas outras famílias no país.