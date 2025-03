BBB: Sincerão gera polêmica e discussões entre os participantes

Na mais recente edição do programa Big Brother Brasil 25, os participantes foram desafiados a escolher aqueles que mais e menos apreciam na casa. A dinâmica, conhecida como “Sincerão”, resultou em discussões acaloradas e consequências inesperadas para os participantes que não se destacaram nas preferências.

Na noite de segunda-feira, dia 17, Tadeu Schmidt conduziu a atividade que exigiu dos brothers e sisters a seleção de três colegas para as categorias “mais gostam” e “menos gostam”, além de atribuir um adjetivo negativo a cada um dos escolhidos. Os demais participantes foram categorizados como “nada” e enfrentaram uma consequência peculiar: uma bomba de cores.

A primeira parte da dinâmica ficou nas mãos dos emparedados, incluindo Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa, juntamente com o Líder Guilherme, o Anjo João Gabriel, Vinícius, que detém o Poder Direto, e Renata, que havia retornado da Vitrine do Seu Fifi.

Cada participante teve 90 segundos para justificar suas escolhas enquanto os selecionados tinham 30 segundos para se defender. Ao final da atividade, Tadeu fez um resumo das principais interações, destacando os conflitos entre Aline, Gracyanne Barbosa e Vitória Strada.

Um dos momentos marcantes foi o embate entre Aline e Eva, onde Aline criticou a falta de personalidade da sister: “Uma pessoa que não tem personalidade não consegue se posicionar… Você é extremamente influenciável”.

Daniele Hypolito também expressou seu descontentamento com as estratégias de jogo de alguns colegas. Em sua fala, ela caracterizou algumas atitudes como “estratégia medrosa”, questionando se as decisões estavam sendo influenciadas por informações externas.

Outro ponto relevante foi a troca de ofensas entre Guilherme e João Gabriel durante o intervalo da dinâmica. Guilherme criticou as escolhas do Quarto Fantástico, enquanto João Gabriel defendeu sua posição no jogo.

No decorrer do Sincerão, Gracyanne Barbosa apontou atitudes contraditórias de Diego Hypolito, chamando-o de “hipócrita” devido às suas declarações passadas. Diego respondeu afirmando que sempre busca ser transparente nas relações dentro da casa.

A sister Delma não poupou críticas à Renata, chamando-a de “cobra” por supostamente transitar entre diferentes grupos sem se comprometer. Vitória Strada também interveio, reconhecendo a coragem de Renata em se posicionar após seu retorno ao programa.

Vilma trouxe à tona antigas rixas envolvendo Aline e Vinícius, acusando-os de manipulação. Aline, por sua vez, caracterizou Renata como “dissimulada” e Eva como “manipulável”, encerrando com comparações provocativas sobre o desempenho delas no jogo.

Para finalizar a noite intensa do Sincerão, Tadeu destacou que todos os participantes passaram pela área do “Nada” e que Aline foi a mais votada para o pódio do “Meu Mal”, enquanto Gracyanne e Vitória não foram escolhidas por ninguém.

O clima tenso gerado pelas escolhas e defesas promete novas reviravoltas nos próximos dias. Os espectadores agora aguardam ansiosamente para ver quem será eliminado no próximo paredão.