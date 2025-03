BBB: Daniele, Eva e Gracyanne estão no Paredão

João Gabriel conseguiu evitar sua eliminação na Prova Bate-Volta do Big Brother Brasil 25, após uma intensa competição que definiu os participantes do nono Paredão.

O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou a oportunidade para convidar o público a participar da votação e decidir quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Os emparedados desta semana são Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa, todos lutando pela permanência no jogo.

Os espectadores estão convidados a votar e ajudar a decidir quem deve deixar o programa. O portal gshow oferece informações detalhadas sobre como participar da votação.

A formação do nono Paredão foi marcada por diversas estratégias. João Gabriel, vencedor da Prova do Anjo no sábado (15), escolheu imunizar seu irmão, João Pedro. Emocionado, ele expressou: “Amo muito. Eu vou lutar por ele até o fim”.

No mesmo contexto, o líder da semana, Guilherme, indicou Gracyanne Barbosa para o Paredão. Após vencer a Prova do Líder pela primeira vez, ele nomeou seis concorrentes que estavam “Na Mira do Líder”: Eva, Renata, Maike, Gracyanne Barbosa, João Gabriel e João Pedro. Contudo, devido à imunidade de Renata e João Pedro, Guilherme teve que escolher entre quatro participantes e optou por Gracyanne.

Guilherme comentou sobre a importância das interações entre os participantes: “Acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem acontecer uma vez. Mas duas ou três vezes já pega muito mal aí fora”.

Após as indicações do Líder, os votos foram contabilizados no Confessionário. Entre os votos registrados estavam: Vitória Strada votou em Eva; Daniele Hypolito votou em Eva; Delma votou em Eva; enquanto outros participantes escolheram Daniele Hypolito e Maike. No total, Eva recebeu seis votos, tornando-se a mais votada pela casa. Em seguida vieram Daniele e Delma com três votos cada. O Líder Guilherme teve que exercer seu voto de Minerva e decidiu indicar Daniele Hypolito.

No momento de contragolpe, Gracyanne Barbosa optou por puxar João Gabriel ao Paredão, justificando que tinha mais afinidade com Maike.

Outro desdobramento significativo foi quando Vinícius utilizou o “Poder Direto”, um recurso especial que permite vetar um participante da Prova Bate-Volta. Ele escolheu Eva para ir diretamente ao Paredão.

A Prova Bate-Volta foi decisiva para João Gabriel. Ele competiu contra Daniele Hypolito em um desafio que consistiu em três fases baseadas na sorte. Com um desempenho superior, João Gabriel passou para as etapas seguintes antes de Daniele e finalmente assegurou sua permanência na casa ao vencer a prova.

Dessa forma, o nono Paredão do BBB 25 se tornou mais uma fase emocionante da temporada, com os desafios emocionais e estratégicos dos participantes prometendo muitas surpresas nas próximas semanas.