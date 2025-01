BBB: Edilberto e Raissa estão no primeiro Paredão da temporada

No mais recente episódio do Big Brother Brasil 25, Aline e Vinícius destacaram-se ao conquistar a primeira Prova do Líder, utilizando uma combinação de sorte e habilidade.

Após retornarem à casa, o apresentador Tadeu Schmidt comunicou que os novos Líderes deveriam imediatamente escolher uma dupla para integrar o primeiro Paredão da edição. A escolha recaiu sobre Edilberto e Raissa.

Aline, ao justificar a decisão, afirmou: “A gente não vai fazer o louco, porque a gente não está aqui para sabonetar”. Vinícius complementou essa declaração, afirmando que a escolha era previsível: “Acho que eles já imaginavam, porque a gente também é alvo deles dois, então é uma questão óbvia do jogo, que sejam eles dois”.

Com isso, Edilberto e Raissa se tornam os primeiros participantes a enfrentar o Paredão nesta temporada do programa.