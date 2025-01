BBB: Após Paredão, participantes refletiram sobre a decisão do público

Na madrugada desta quarta-feira, 22, a eliminação do casal Arleane e Marcelo causou grande repercussão entre os participantes do Big Brother Brasil 25. A saída dos dois, que obteve 55,95% dos votos do público, marcou a primeira eliminação da edição e gerou uma série de reações entre os brothers e sisters.

A festa foi instaurada na casa após a eliminação. As duplas Diogo Almeida e Vilma, assim como Edilberto e Raissa, que haviam enfrentado o Paredão, aproveitaram para celebrar sua permanência com o tradicional “pulo na piscina”, um símbolo de alívio e alegria dentro do jogo.

Os eliminados já deixaram sua marca. João Pedro, um dos gêmeos da casa, expressou sua determinação ao afirmar: “Vamos ganhar esse BBB por ele”, referindo-se a Marcelo. Por outro lado, Daniele Hypolito compartilhou suas impressões sobre o andamento do jogo com Diego, que teve dificuldade em conter as risadas durante a conversa.

Após a saída de Arleane e Marcelo, Edilberto questionou seus colegas sobre os motivos da eliminação. Durante uma conversa à beira da piscina, ele ponderou: “O que pode ter levado o público a essa decisão?” Diogo e Edy concordaram que é desafiador compreender a percepção dos espectadores sobre os participantes.

No Apê do Líder, Vinícius fez uma reflexão sobre sua decisão de indicar Arleane e Marcelo ao Paredão. Aline comentou que se sentia em paz com sua escolha: “Deus sabe o que faz. Não levamos isso para o coração”, disse ela, apesar de reconhecer que sentiu empatia pela dupla eliminada.

Os momentos de descontração também estiveram presentes na noite. Diego Hypolito não conseguiu conter o riso durante um desabafo de sua irmã Daniele sobre a dinâmica da casa. Ele brincou com ela, destacando como achava “bonitinho” vê-la irritada.

No Bate-Papo BBB após a eliminação, Marcelo e Arleane revisitaram algumas das situações marcantes dentro da casa. Arleane admitiu ter cometido um erro ao fazer uma brincadeira inusitada envolvendo Gracyanne Barbosa: “Fiz besteira. Peço desculpas por isso”.

Além disso, Arleane revelou planos de renovar seus votos de casamento com Marcelo durante uma conversa leve com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Ao final do bate-papo, Marcelo fez um pedido simbólico para casar novamente com Arleane, prometendo convidar todos para a celebração.

A noite foi repleta de emoção e reflexões sobre o jogo até o momento. Enquanto alguns celebravam a continuidade no programa, outros lidavam com as consequências da primeira eliminação da edição. O Big Brother Brasil 25 promete mais surpresas nos próximos dias.