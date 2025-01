BBB 25 terá eliminação em duplas, robô dedo-duro e escassez de comida

A 25ª edição do Big Brother Brasil, conhecida popularmente como BBB 25, estreia nesta segunda-feira, dia 13, trazendo uma série de inovações que prometem agitar a dinâmica da competição. Sob a nova apresentação de Rodrigo Dourado, o programa se propõe a explorar relações interpessoais profundas, com concorrentes entrando em duplas formadas por laços reais do mundo exterior, como amigos, familiares e casais.

O reality conta com um total de 24 participantes, divididos entre quatro duplas da categoria Camarote e oito da categoria Pipoca. Como nas edições anteriores, o público desempenha um papel crucial na seleção dos competidores. Durante a estreia, será realizada uma votação ao vivo para determinar a última dupla anônima que terá o privilégio de entrar na casa com imunidade no primeiro paredão.

Duplas desafiadas e novas inovações tecnológicas

A dinâmica do programa também inclui a divisão entre os grupos VIP e Xepa. Os integrantes do grupo VIP terão acesso a uma variedade maior de alimentos, enquanto o grupo Xepa se restringirá a opções mais simples e limitadas. Logo no primeiro dia de confinamento, Tadeu Schmidt fará perguntas sobre as duplas; aqueles que responderem corretamente serão promovidos ao VIP, enquanto os menos afortunados cairão na Xepa.

Rodrigo Dourado enfatizou em coletiva que as duplas serão constantemente desafiadas ao longo da temporada. As interações entre os parceiros serão fundamentais para que eles possam garantir benefícios dentro da casa. Apenas os casais que demonstrarem sintonia genuína poderão usufruir das vantagens oferecidas pelo programa.

Outra inovação notável é a introdução do RoBBB, um espião robótico que monitorará as conversas dentro da casa e destacará trechos relevantes. O público terá a oportunidade de votar no site oficial do programa para selecionar qual conversa deve ser exibida aos participantes, aumentando assim a tensão entre eles.

Estrutura e vantagens do novo formato

A estrutura do programa será dividida em duas fases distintas. Na fase inicial, as duplas atuarão como um único competidor em questões como imunidade e eliminações; se uma dupla for eliminada, ambos os membros sairão do jogo. Essa dinâmica será temporária e dará lugar à tradicional competição individual posteriormente.

Além disso, o formato de votação permanece inalterado: os participantes indicados ao paredão serão escolhidos pelo público semanalmente através do gshow. O líder da semana agora terá acesso a um luxuoso apartamento com cozinha privativa, permitindo uma experiência mais confortável enquanto observa seus adversários.

A decoração da nova casa faz uma homenagem aos 60 anos da TV Globo, apresentando referências a programas icônicos e novelas famosas da emissora. Elementos visuais inspirados em sucessos como “O Clone” e “Avenida Brasil” estarão presentes em toda a residência.

Elementos de estratégia e valor do prêmio final

O Poder Curinga e o Perde e Ganha retornam à competição, adicionando novos elementos estratégicos ao jogo. Nas quartas-feiras, festas temáticas contarão com artistas convidados que animarão o ambiente entre os participantes.

Quanto ao prêmio final, Dourado revelou que será cumulativo e pode alcançar um valor superior a R$ 6 milhões ao longo da temporada. Ele descreveu essa edição como “a maior da história”, prometendo uma experiência emocionante para os espectadores e participantes.