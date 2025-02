BBB 25: Diego, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna enfrentam a eliminação

No atual ciclo do Big Brother Brasil 25, a tensão cresce com o anúncio do terceiro Paredão, que conta com a participação de quatro competidores: Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna. Este momento decisivo promete agitar os ânimos dentro da casa mais vigiada do Brasil, uma vez que apenas um dos participantes será eliminado.

Os detalhes sobre a formação do Paredão revelam as dinâmicas de poder e estratégias entre os brothers. No último sábado, Aline e Vinícius conquistaram a Prova do Anjo e decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. “A escolha foi feita com base nas prioridades do jogo”, declarou Vinícius durante a decisão.

Os líderes da semana, Maike e Gabriel, foram responsáveis por indicar Diego e Daniele Hypolito para a berlinda. Em uma análise das opções disponíveis, Maike comentou sobre o desafio que enfrentaram: “Tivemos um impasse desde o início, mas não havia outras alternativas”, explicou.

Após as indicações, os demais participantes votaram no Confessionário, levando em consideração os duos imunes: Maike e Gabriel (líderes), Eva e Renata (imunes pelo Big Fone) e Guilherme e Delma (imunizados pelos Anjos). Com as votações finalizadas, as duplas mais votadas foram Gracyanne Barbosa e Giovanna, além de Diogo Almeida e Vilma.

Em um movimento estratégico conhecido como Contragolpe, Diogo Almeida e Vilma se uniram a Gracyanne e Giovanna para puxar Aline e Vinícius para o Paredão. A decisão foi discutida entre as duplas envolvidas antes de ser confirmada.

O desenrolar deste Paredão culminou em uma Prova Bate-Volta, onde Diogo Almeida e Vilma, e Aline e Vinícius, se destacaram ao vencerem, garantindo sua permanência na competição. Assim, eles escaparam da eliminação.

Agora, a expectativa gira em torno da votação popular para determinar quem deixará a casa. Os fãs do programa são convocados a participar ativamente dessa decisão crucial.