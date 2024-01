BBB 24: Vanessa Lopes desiste do reality

A criadora de conteúdo Vanessa Lopes, 22, desistiu do BBB 24. A sister apertou o botão para abandonar o reality por volta das 17h desta sexta-feira (19).

Pouco antes, ela conversava com os outros confinados e disse que queria desistir, mas eles pediram que ela conversasse com a psicóloga do programa antes. Após apertar o botão, ela se emocionou e afirmou que se preparou por um ano para o programa.

“Estou aliviada. Se eu saio ou não, vocês já se deram bem. Fiquei um ano sem beber, sem viver. Eu parei de viver, não tenho que ter medo de nada.”

Nos últimos dias, a tiktoker já vinha dando indícios de que não estava bem. Ela desconfiava de que os brothers fossem atores contratados pela edição.

Até Ludmilla foi alvo de uma das desconfianças da sister. Vanessa disse acreditar que a música “Maliciosa”, lançada pela cantora na festa da casa, foi feita para ela.

Na última semana, ela se envolveu na “treta do espelho”, que começou após Nizam fazer uma crítica ao comportamento da jovem durante uma conversa com Rodriguinho no quarto do líder.

“Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu acho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça”, disse Rodriguinho. “Eu estou começando a ficar com preguiça”, respondeu Nizam.

Vinicius Rodrigues, que também estava no quarto, contou a conversa a MC Bin Laden, que tomou as dores da amiga e falou sobre o acontecido com ela. No último domingo (14), a influenciadora e Nizam conversaram e ela disse que, dentro da casa, nunca saberia o que é real ou não.

“Tem certas coisas que pegam muito nas pessoas. Já tem telefone sem fio que eu estou escutando que machucam muito certas pessoas e que pegam muito no ponto fraco da pessoa. Às vezes eu vejo uma briga, uma coisa através do espelho. Eu reparo muito as coisas. Eu pareço que não reparo, mas eu reparo tudo”, afirmou.

“Eu me ocupo para não enxergar coisas. Tudo aqui cresce muito. Eu literalmente reparo muito, é meu trabalho. Reparo as movimentações, os sons, tudo. Não quero pegar um errinho da pessoa para culpar ela, mas isso é um jogo. É estranho para mim não olhar.”