BB Seguros incentiva equipe de futebol para cegos do DF

Entidades voltadas para o paradesporto têm cumprido um papel importante na assistência e na formação de equipes voltadas às pessoas com deficiências. Com 12 anos de atuação na formação de times femininos de futsal, a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF-DF) criou, em 2020, uma equipe para deficientes visuais. Com o apoio da BB Seguros, o número de atletas beneficiados aumentou de 38 para 48 em 2024 e a procura cresce a cada ano.

O projeto visa utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social. Tatiana Weysfield, fundadora da entidade, conta – em um dos depoimentos da série de vídeos “TransformAção – Histórias inspiradoras”, lançada pela BB Seguros –, que a história da ADEF surgiu dentro da universidade. “Começamos a trabalhar a formação do atleta de forma integral, aliada à educação para a cidadania. No início o projeto era voltado apenas para o esporte feminino, mas foi ampliado para atender deficientes visuais de diversas comunidades do Distrito Federal”.

A ADEF atende crianças e adultos com deficiência visual. Weysfield diz que a BB Seguros é o primeiro incentivador do paradesporto que a entidade tem. Os beneficiados recebem bolsa-auxílio, transporte e alimentação adequados às necessidades. “A condição para realizar o projeto agora é a ideal. Eles têm recurso financeiro para virem ao treino. Não faltam e percebo maior dedicação. Observamos não só uma transformação social, mas também na vida dessas pessoas”, reforça Weysfield.

A BB Seguros já patrocinou mais de 65 projetos de Lei de Incentivo ao Esporte, com impacto direto em mais de 210 mil pessoas e tiveram a vida transformada, como a de Marcelo Mendes, deficiente visual atendido na ADEF. Ele conta que antes do projeto tinha uma vida limitada. “Passei a ter uma vida social melhor, com melhoria na locomoção, na coordenação motora e, sobretudo, na sociabilidade”, diz Mendes.

“O apoio da BB Seguros desempenha um papel importante na promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, permitindo que desenvolvam habilidades físicas, sociais e emocionais, além de desfrutar dos benefícios à saúde e bem-estar que a prática esportiva oferece”, comenta Luciana Garrone, Gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Campeonatos

Além de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social, um dos objetivos da entidade é criar condições para que a equipe do DF possa competir nos campeonatos mais relevantes no país, revelando novos talentos na modalidade. A equipe figura entre as 10 melhores do país.

As inscrições ficam abertas durante todo o ano e são realizadas gratuitamente na secretaria da Escola de Deficientes Visuais do DF, no núcleo de treinamento, ou pelo site da associação. Todos os interessados foram incluídos no programa da instituição até agora, sem necessidade de seleção.

Para conhecer a história da ADEF-DF, através da série “TransformAção – Histórias inspiradoras”, da BB Seguros, clique aqui.

Para mais informações sobre a ADEF-DF, acesse o site.