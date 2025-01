BATEKOO anuncia show inédito: Karol Conká canta Batuk Freak

A BATEKOO, plataforma cultural que celebra a pluralidade e a criatividade das juventudes negras e periféricas, anuncia um show inédito e histórico: Karol Conká canta Batuk Freak. A apresentação especial acontecerá na próxima edição da BATEKOO em São Paulo, no dia 15 de fevereiro, como parte da celebração dos 25 anos de carreira da cantora.

Reconhecido como um dos álbuns mais marcantes da música brasileira contemporânea, Batuk Freak trouxe à tona a força e originalidade de Karol Conká, consolidando-a como uma das principais artistas da cena nacional. No show, a cantora revisita faixas icônicas do álbum, como “Boa Noite”, “Gandaia” e “Você Não Vai”, em uma performance única que promete incendiar a pista e emocionar o público.

“Karol é um símbolo de resistência, inovação e criatividade na música brasileira. Trazer esse show exclusivo para a BATEKOO é uma forma de celebrar não apenas sua trajetória, mas também o impacto cultural que Batuk Freak teve e continua tendo nas comunidades negras e para a música no Brasil”, destaca Artur Santoro, co-líder da BATEKOO.

Além do show, a edição da BATEKOO conta com uma programação especial, com DJs, performances e experiências imersivas que reforçam a conexão entre música, cultura e resistência.

“Este show é uma celebração de tudo o que construí ao longo dos anos e uma homenagem às pessoas que me inspiraram e apoiaram nessa trajetória. A BATEKOO é o lugar perfeito para iniciar essa comemoração, um movimento lindo que inspira gerações”, afirma Karol Conká.

Os ingressos já estão disponíveis através da plataforma Shotgun.

SERVIÇO



Data: 15/2/2025

Horário: 22 às 6h

Local: Rosas de Ouro (R. Cel. Euclides Machado, 1066 – Jardim das Graças, São Paulo/SP)

Ingressos: a partir de R$31, vendidos exclusivamente na Shotgun