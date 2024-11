BATEKOO adia festival para 2025 e denuncia racismo estrutural no mercado publicitário

A BATEKOO, maior plataforma de entretenimento, cultura e educação voltada para as comunidades negra e LGBTQIAPN+ no Brasil, anunciou o adiamento de seu festival anual devido à falta de patrocínio. A decisão expõe o racismo estrutural que ainda guia o mercado publicitário, revelando nuances do real compromisso com a diversidade e a inclusão.

Inicialmente marcado para 23 de novembro, o evento, em sua terceira edição, não acontecerá após um esforço incansável, que envolveu a elaboração de cases impactantes e uma intensa prospecção comercial, buscando apoio junto a mais de 100 marcas e plataformas nacionais. A dura realidade da ausência de patrocinadores tornou a realização do festival inviável para 2024.

A equipe lamenta a decisão e destaca o impacto da falta de apoio financeiro para a marca que, ao longo de uma década, tem promovido a cultura negra e o empreendedorismo periférico em mais de dez estados brasileiros. Em carta aberta, agradeceu à comunidade e aos parceiros fiéis, incluindo marcas como NIVEA, Adidas e Shotgun, que têm apoiado o projeto ao longo dos anos.

Maurício Sacramento, fundador e CEO da BATEKOO, se pronunciou sobre o tema. “É muito bom falar de vitórias, mas também é muito importante falar sobre derrotas. O Festival da BATEKOO foi adiado por falta de patrocínio e tem sido frustrante trabalhar com cultura no Brasil. Sobretudo, se você é uma liderança negra. Se entregamos o mesmo (ou mais) em relevância, números e alcance, por que os festivais propostos por e para a comunidade negra do Brasil ainda estão sendo esquecidos nas decisões de grandes empresas em onde investir? Estamos em 2024 comemorando 10 anos de existência e de transformação em um movimento genuíno, diverso e que muda a vida de muita gente, e ainda assim, a gente se vê inseguro com o futuro constantemente. A construção de um festival é um trabalho árduo de um ano que se materializa em 1 dia, e ver essa comemoração sendo adiada é desmotivador, mas, a única certeza que temos é que não paramos por aqui. Contamos com a troca genuína que temos com nossa comunidade para passar por esse momento difícil”, afirma.

Artur Santoro, curador e sócio da BATEKOO, amplia a discussão sobre o apagamento de iniciativas pretas que frequentemente são ignoradas em favor de projetos que não refletem a verdadeira diversidade do nosso país. “O mais difícil é saber que, ainda hoje, existem marcas no Brasil que não cumprem nem 10% de pessoas negras em sua equipe, muito menos nas agências contratadas. […] 90% dos contratos de marcas que a BATEKOO fechou foram encabeçados pelas poucas (e às vezes únicas) pessoas negras existentes na empresa”, relata. Artur ressalta que, em muitos casos, a ausência dessa representatividade afeta diretamente a distribuição de verbas para projetos culturais voltados para a comunidade negra e LGBTQIAPN+. “O pacto narcisístico da branquitude – mesmo que silencioso – pode até levantar a bandeira antirracista, mas não se reflete na hora de desenhar as verbas milionárias anuais. É importante dizer que neste ano a nossa régua de logos diminuiu lá pelos 70%. A pauta é nossa, mas também coletiva. Quando foi que os projetos negros perderam a relevância cultural a ponto de não conseguirem nenhum apoio, muito menos um patrocínio?”.

Esse episódio reforça a importância de marcas e empresas se comprometerem efetivamente com a pluralidade de suas apostas, para que projetos artísticos relevantes para comunidades negras e LGBTQIAPN+ possam existir e se fortalecer no calendário brasileiro. A BATEKOO – que em seu festival representa mais do que entretenimento, sendo um movimento cultural que transforma e conecta juventudes urbanas em busca de reconhecimento e representatividade – espera que o mercado publicitário reflita sobre o impacto de suas escolhas e o papel fundamental que desempenha na construção de uma sociedade mais justa.

Apesar dos desafios frequentes e inúmeros, a BATEKOO garante que não encerra sua jornada aqui e afirma que o festival retornará em 2025 com a força de sempre. Aos que já adquiriram ingressos para o evento de 2024, a equipe se compromete a informar procedimentos para reembolso ou reaproveitamento.