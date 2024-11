Base de dados ajuda na redução de desastres nas cidades

Principal instrumento norteador da gestão de riscos e de desastres no Brasil, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC), com lançamento previsto para o fim deste mês, foi desenvolvido com bases de dados atualizadas até dezembro do ano passado. Em 2025, o documento terá uma nova atualização com informações de 2024.

“Nosso objetivo é que o plano se mantenha sempre atual, moderno e renovado para que alcancemos uma gestão eficiente. O plano foi estruturado com dados de 1991 até 2023 e ainda passará por novas atualizações. Estamos falando de um documento extremamente coordenado com a realidade dos riscos e desastres no Brasil”, afirmou o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.

Supervisionado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o PNPDC foi concluído após um ano e oito meses de trabalho, com princípios, diretrizes, objetivos e metas para um gerenciamento integrado e coordenado entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

“É importante lembrar que o plano não é um documento estático, mas dinâmico. Ele precisa ser atualizado e adaptado continuamente para incorporar novos conceitos, tecnologias, cenários e práticas inovadoras na gestão de riscos e de desastres. O documento será constantemente revisado para acrescentar essas inovações e garantir que estaremos sempre à frente dos desafios”, acrescentou o secretário.

A gestão de riscos de desastres é um processo composto por ações que passam por cinco etapas fundamentais: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Este processo está alinhado com a Estratégia Internacional de Redução de Desastres (EIRD), da Organização das Nações Unidas (ONU), e com o Marco de Sendai, marco norteador para a redução do risco de desastres.

Clique aqui para saber tudo sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil.