Barcelona descarta contratação de Neymar

O Barcelona não tem planos de contratar Neymar nesta temporada, apesar das boas atuações do atacante no Santos. Recentemente, o empresário de Neymar, André Cury, mencionou a possibilidade de um retorno ao clube catalão, dizendo que o craque “voltaria com muito prazer”. Contudo, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a direção do Barcelona descartou o interesse em contratar o jogador, alegando que seu perfil não encaixa nas necessidades atuais da equipe.

Razões para o descaso do Barcelona

Duas principais razões sustentam a decisão de não buscar o retorno de Neymar. A primeira está relacionada ao nível técnico do jogador, que ainda se recupera de uma lesão no joelho. A segunda razão é a idade de Neymar, que completou 33 anos em fevereiro, tornando sua contratação menos atrativa para o clube catalão, que busca jogadores mais jovens para o futuro.

Atualmente, o Barcelona lidera a LaLiga com 57 pontos e um ataque impressionante, sendo o melhor do campeonato com 71 gols marcados. Não há movimentações para a contratação de Neymar no momento, e o interesse pelo jogador parece distante.