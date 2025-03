Bar da Calma: Puravida promove evento com drinks calmantes

A Puravida, empresa de produtos naturais voltados para saúde e bem-estar, realizou na última sexta-feira, 14 de março, um evento exclusivo no Art Bar Speakeasy, um bar secreto localizado no bairro de Moema, São Paulo.

A ação teve como objetivo principal destacar a importância do relaxamento e da qualidade do sono, em comemoração ao Dia do Sono. O evento reuniu influenciadores, imprensa e parceiros para uma imersão sensorial que explorou o poder do descanso e da calma.

Blue Calm

O destaque da noite foi o lançamento do Blue Calm, um produto desenvolvido pela Puravida para auxiliar no relaxamento. Disponível em quatro sabores: Maracujá e Limão, Maçã com Canela, Lavanda e Baunilha, e Neutro.

O Blue Calm combina ingredientes naturais como spirulina, chás de camomila, maracujá, melissa, lúpulo e erva-cidreira. Esses componentes são conhecidos por suas propriedades calmantes, sendo ideais para momentos de desaceleração e preparação para uma noite de sono tranquila.

Drinks calmantes e exercícios relaxantes

Durante o evento, os convidados puderam degustar quatro drinks especialmente desenvolvidos com o Blue Calm. Essas bebidas, além de saborosas, destacaram-se por serem 100% naturais e sem adição de açúcar, alinhando-se à proposta de saúde e bem-estar promovida pela Puravida.

Além disso, a decoração, iluminação e música foram pensados para proporcionar uma sensação de calma e auxiliar no relaxamento. Também foi feito um exercício de respiração pensado para desacelerar o corpo

Como conseguir um drink calmante

Para estender essa experiência ao público geral, o Art Bar Speakeasy oferecerá nos dias 15 e 16 de março um drink especial elaborado com o Blue Calm para todos os clientes que visitarem o espaço.

Além disso, os consumidores receberão um brinde especial da Puravida, permitindo que levem a experiência de relaxamento para casa. Para participar, é necessário adquirir uma senha personalizada pelo telefone (11) 5533-8249.