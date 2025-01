Banimento do TikTok nos EUA: entenda a situação

O TikTok ficou indisponível nos Estados Unidos (EUA) neste domingo (19/01) em decorrência da lei federal que obrigava a ByteDance, dona da rede social, a vender a sua operação no país. Semelhante ao que aconteceu durante o bloqueio do X (antigo Twitter) no Brasil, os usuários que abriam o aplicativo não conseguiam utilizá-lo, o acesso à plataforma na web foi suspenso e o app foi removido das lojas de aplicativo da Apple e do Google. Porém, poucas horas após a suspensão, o TikTok anunciou que estava voltando a funcionar. A resolução teria a ajuda do presidente eleito Donald Trump.

Por que o TikTok foi banido dos EUA?

A relação complicada entre os Estados Unidos e o TikTok se estende há muitos anos. Em 2020, durante na primeira administração de Donald Trump, o presidente americano declarou que pretendia banir a plataforma dos EUA. Entretanto, a medida não chegou a entrar em vigor. A justificativa de Trump era de que a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, estaria espionando os cidadãos americanos e repassando os dados captados ao governo da China. Mesmo com a chegada de Joe Biden à presidência em 2021, as autoridades americanas seguiram com as acusações e as tentativas de banimento.

Em março de 2024, o congresso e o presidente dos EUA finalmente aprovaram a nova legislação que obrigaria a companhia chinesa a vender a operação do TikTok no país para uma empresa americana. Caso descumprisse a determinação, a plataforma seria proibida de operar nos Estados Unidos. Diferente do seu primeiro posicionamento, Trump reagiu à decisão na época e se mostrou contrário ao banimento do TikTok. Desde o início de toda a polêmica, a ByteDance sempre negou todas as acusações. Após a aprovação da lei que obrigava a venda até o dia 19 de janeiro, a plataforma chegou a abrir um processo. No entanto, perdeu o caso na Suprema Corte neste último dia 17/01.

Então, na madrugada de domingo (19/01), o TikTok foi bloqueado no território dos Estados Unidos. Também não era possível acessar a rede social através do navegador e encontrá-la nas lojas de aplicativo da Apple e do Google. Outros aplicativos da ByteDance também foram suspensos no país, como o CapCut. Segundo informações do próprio TikTok, cerca de 170 milhões de pessoas utilizam a rede social nos Estados Unidos. Com isso, o banimento teria um impacto inédito, uma vez que nunca uma rede social tão grande havia sido suspensa dessa forma.

Ao tentar abrir o aplicativo, os usuários visualizavam uma mensagem em que a plataforma avisava sobre a indisponibilidade, mas que indicava a colaboração do presidente eleito Donald Trump para solucionar o problema. “Desculpe, o TikTok não está disponível no momento. Uma lei que proíbe o TikTok foi aprovada nos EUA. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto. Nós estamos felizes que o presidente Trump tenha indicado que trabalhará conosco em uma solução para restabelecer o TikTok quando ele assumir o cargo. Por favor, fique ligado!”, dizia a mensagem.

Além disso, por meio de um memorando interno enviado aos funcionários, o TikTok comunicava que “o presidente Trump indicou que trabalhará conosco em uma solução para restabelecer o TikTok assim que assumir o cargo”. A posse do presidente eleito ocorreu nesta segunda-feira (20/01). Porém, antes mesmo da cerimônia de troca de mandato, a rede social já dava sinais de volta e pode ter recebido ajuda de Trump.

No mesmo dia do bloqueio, Trump anunciou que emitiria uma ordem executiva quando assumisse o cargo na segunda-feira para estender o prazo de venda do TikTok. Logo, ainda no dia 19/01, o TikTok anunciou que estava restaurando sua operação nos EUA e creditou Trump pelo retorno online. Em uma mensagem pop-up exibida no app, a rede social declarava “Bem-vindo de volta! Agradecemos por sua paciência e apoio. Como um resultado dos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta aos EUA”. Desse modo, a plataforma permaneceu banida do país por menos de 24 horas.

Fonte: The Verge, G1, Olhar Digital