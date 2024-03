TikTok será banido dos Estados Unidos?

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta última quarta-feira (13) um projeto de lei para banir o TikTok no país. Se for aprovada definitivamente pelo governo, a iniciativa obrigaria a companhia chinesa ByteDance, dona da rede social, a vender o TikTok para uma empresa americana em até seis meses. E caso não cumprisse a determinação, o aplicativo seria proibido nos EUA. O app é um verdadeiro sucesso no país e já possui cerca de 170 milhões de usuários, o que corresponde a quase metade da população. Além disso, o TikTok foi a rede social mais baixada pelos americanos em 2023.

A relação entre o TikTok e o governo dos Estados Unidos

Na mais recente ação das autoridades dos Estados Unidos contra o TikTok, os deputados americanos aprovaram uma nova legislação com o objetivo de suspender o acesso à plataforma no seu território. Com 352 votos a favor e 65 contra, o projeto teve a aprovação necessária de mais de dois terços dos membros da Câmara. Agora, a medida irá para discussão no Senado e se for aprovada novamente, ela seguirá para a assinatura na Casa Branca. Sobre o assunto, o presidente Joe Biden já se manifestou e disse que sancionará a lei se o documento chegar até a presidência.

A principal motivação dos congressistas para essa medida seria uma suposta tentativa da China de espionar e manipular os cidadãos americanos por meio do TikTok. Os EUA estariam preocupados com a possibilidade de a ByteDance rastrear e compartilhar os dados dos usuários por exigência do governo chinês, uma vez que a empresa é obrigada a cumprir as determinações do seu país de origem, a China. Alguns membros do legislativo americano também afirmam que o TikTok poderia ser utilizado para campanhas de desinformação e até mesmo influenciar as eleições.

Então, com o projeto de lei, a ByteDance seria forçada a repassar o controle da rede social dentro de seis meses para outra companhia sem relação com a China. Caso contrário, o TikTok seria impedido de operar dos Estados Unidos e removido das lojas de aplicativos, como a App Store e a Google Play Store.

Resposta do TikTok sobre o projeto de banimento nos EUA

Em resposta à aprovação na Câmara, o porta-voz do TikTok criticou a maneira que o projeto avançou de forma “secreta” e com objetivo de decretar uma “proibição”. No comunicado, o porta-voz ainda pediu que o Senado “considere os fatos, escute os seus eleitores e perceba o impacto na economia, em 7 milhões de pequenas empresas e nos 170 milhões de americanos que utilizam o nosso serviço”. Anteriormente, a ByteDance já tinha afirmado que as informações dos usuários americanos permanecem armazenadas nos Estados Unidos e que nunca foram compartilhadas com o governo chinês.

O CEO da plataforma, Shou Zi Chew, também comentou a aprovação do projeto de lei. Em um vídeo publicado no TikTok, Shou declarou que os autores do projeto já admitiram que o seu propósito é promover o banimento da rede social nos Estados Unidos. “O projeto dá mais poder para algumas outras companhias de rede social. Isso também tirará bilhões de dólares do bolso de criadores e pequenos negócios. (…) Nós não vamos parar de defender vocês e continuaremos a fazer tudo que pudermos, incluindo exercer os nossos direitos legais para proteger esta incrível plataforma que construímos com você”, argumentou o CEO. No vídeo, Shou também incentivou que as pessoas compartilhassem a mensagem com amigos, família e os próprios senadores.

Nova tentativa de banimento

A ideia de proibir o TikTok nos Estados Unidos já é antiga. Em 2020, o presidente americano na época, Donald Trump, declarou que pretendia banir o TikTok dos EUA e chegou a assinar um decreto para a suspensão do aplicativo no país, caso não fosse adquirido por uma empresa americana. Porém, a ordem executiva foi revogada logo depois por Joe Biden. Atualmente, Trump possui outro posicionamento e se coloca contrário ao banimento do TikTok nos Estados Unidos.

Outro episódio que marcou as tentativas de proibição da plataforma foi a convocação do CEO Shou Zi Chew para prestar esclarecimentos diante da Câmara ano passado. Os vídeos da interação entre os congressistas e Shou chegaram a viralizar na rede social.

Outros países já tomaram medidas contra o TikTok

Além dos esforços dos Estados Unidos de banir o TikTok do seu território, outros países também já tomaram medidas contra o aplicativo. O Canadá, a Austrália e o Reino Unido proibiram a instalação da plataforma em aparelhos celulares ligados aos seus governos. A União Europeia tomou uma decisão parecida e proibiu que os funcionários do órgão utilizassem o TikTok em seus smartphones.

