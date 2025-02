BandSports transmite pré-temporada da F1 e FIA WEC

O BandSports fará cobertura especial da pré-temporada da Fórmula 1 2025. As atividades vão acontecer no Circuito Internacional do Bahrein entre quarta e sexta-feira da próxima semana. A programação contará com três dias de treinos: 26, 27 e 28 de fevereiro. Nos dias 26 e 27, a transmissão será ao vivo das 6h às 12h.

No dia 28, os fãs do automobilismo poderão acompanhar as ações da pré-temporada da F1 das 6h às 7h45. O treino completo estará disponível no Bandplay, das 4h às 13h — o aplicativo fará a cobertura completa nos três dias da pré-temporada.

Na sexta-feira, a transmissão será mais curta no BandSports por conta da primeira etapa do Campeonato Mundial de Endurance FIA WEC, cuja largada está marcada para 8h (horário de Brasília).

FIA WEC – 1.812 KM do Qatar

O BandSports transmitirá a prova 1.812 KM do Qatar na íntegra. O canal é o oficial do FIA WEC nas temporadas 2024 e 2025 e também exibirá a prova 6 Horas de São Paulo, etapa da competição no Brasil, que será realizada em 13 de julho no Autódromo de Interlagos.