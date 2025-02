BandSports estreia novo cenário com painel de LED de 11 metros na pré-temporada de F1

Em parceria com a empresa The Led, o BandSports estreia nesta quinta-feira (27), às 8h, um novo cenário com um telão de LED de 11 metros. As novidades no estúdio promoverão uma experiência visual imersiva aos telespectadores, com tecnologia de ponta e diversas possibilidades de interação.

Os assinantes poderão conferir a novidade durante o programa Supermotor, que transmite a pré-temporada da Fórmula 1 ao vivo diretamente do Circuito Internacional do Bahrein.

A parceria com a empresa The Led é um marco no investimento do canal em inovação e modernização. “A parceria com a The Led é fundamental para nós porque, de tempos em tempos, é sempre bom dar uma repaginada, trazendo o melhor em tecnologia. Eles fazem um trabalho excepcional com telões modernos que vão enriquecer nossos programas”, diz Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes.

Com isso, a programação fica mais dinâmica, cheia de novas possibilidades para o time de apresentadores e colaboradores do canal. “O assinante vai adorar. Vamos ter mais opções para criar formatos interativos e para as trocas de programas. O visual do BandSports está muito mais atrativo a partir de agora”, completa Gavazzi.

Richard de Albanese, CEO da The Led, destaca a importância do projeto: “Quando o BandSports nos procurou, queriam algo moderno e inovador. Estamos felizes em colaborar para proporcionar uma experiência muito maior para o telespectador. O conceito de ‘infinitas possibilidades’ que temos na The Led se aplica perfeitamente a esse novo estúdio”.

André Saad, diretor comercial da Newco Pay TV — programadora responsável pelo BandSports —, explica que o novo telão vai muito além da qualidade visual, pois abre caminho para novas ações comerciais e formatos disruptivos entre conteúdo e patrocinadores. “Estamos muito animados com o impacto que isso terá para o canal”, conta.

Apresentadores do canal, como Carlos Fernando, do programa Bola Rolando, apontam as novas possibilidades de conteúdo interativo: “Agora, as pautas não são mais fixas. Vamos adaptar a programação conforme as tendências e os fatos do momento. A beleza estética do novo estúdio é acompanhada por uma interatividade única”.

Já Celso Miranda, apresentador do Supermotor, programa que dará a largada no novo cenário nesta quinta-feira, fala sobre a importância da inovação a serviço do assinante. “Estamos sempre acompanhando as mudanças tecnológicas e as demandas do telespectador. A chegada do novo LED é uma prova disso e promete enriquecer ainda mais a nossa cobertura de esportes a motor”, declara.

A The Led começou suas atividades em 2010 e comemora 15 anos de história com a execução de um projeto impactante como o do BandSports. “Quando a gente começou, era um trabalho voltado a eventos, e hoje estamos atuando em todos os segmentos”, orgulha-se Richard de Albanese.