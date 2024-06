Bandoleros Racing oferece competições de Track e Drift, exposição de carros e muito mais

No próximo dia 21 de junho, a partir das 20h, no Kartódromo da Aldeia da Serra, localizado em Itapevi, região metropolitana de São Paulo, haverá mais uma edição dos ‘Bandoleros Racing’. Os apaixonados por carros terão a oportunidade de testar suas habilidades no evento que oferece competições de Track e Drift, exposição de carros, venda de acessórios automotivos, entre outras atrações.

A liberação da pista está programada para às 22h e o evento deverá se estender até as 2h. Para adquirir ingressos, tanto de pedestre quanto para a pista, você deverá acessar o link do site do Sympla, onde os ingressos estão disponíveis. O Combo pista está disponível a partir de R$285, com a opção de adicionar um piloto extra a partir de R$80. Para todos os gostos, como alternativa, os interessados podem participar como passageiros, desfrutando de duas voltas no circuito por R$200.

Se a intenção é participar das atividades, mas não se possui experiência, estará disponível o serviço de coaching para pilotos, oferecendo instruções de pilotagem por R$ 100. Para aqueles que desejam apenas acesso aos boxes, o ingresso para pedestres está disponível por R$40, mediante compra antecipada.

“Nosso diferencial é a mesclagem de todos os tipos de carros e as duas categorias, trazendo muita competição entre os pilotos de track e muita fumaça entre os pilotos de Drift e claro uma exposição recheada de carros diferentes”, disse Fernando Martinelli, promotor dos Bandoleros Racing.

Serviço

Bandoleros Racing

Data: 21 de junho

Horário: 20h

Local: Kartódromo de Aldeia da Serra

Endereço: Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 210 – Aldeia da Serra, Itapevi – SP, 06423-150

Site do evento: https://www.sympla.com.br/evento/bandoleros-racing/2445366