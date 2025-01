Banda Seu Desejo lança turnê da label “Desejando” no dia 7 de fevereiro no CTN, em SP

A contagem regressiva começou! No próximo dia 7 de fevereiro, a Banda Seu Desejo dá início à sua mais nova label, “Desejando”, com uma estreia imperdível no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. O evento promete uma noite histórica, trazendo o forró romântico que conquistou o Brasil em uma apresentação exclusiva de três horas sem interrupção, repleta de emoção, sucessos e surpresas para os fãs.

O show de lançamento da “Desejando” contará com a participação especial da icônica cantora Walkyria Santos, que se junta à banda para abrilhantar ainda mais essa noite especial. O público pode esperar um repertório repleto dos maiores sucessos do grupo, incluindo “Beijos, Blues e Poesia”, grande vencedor do TikTok Awards como “Hit do Ano” e verdadeiro fenômeno nas plataformas digitais.

A label “Desejando” não para por aí! O projeto percorrerá outras cidades ao longo do ano, levando a energia da banda para diversos estados brasileiros. A próxima parada confirmada é no Rio de Janeiro, no dia 15 de março. Em seguida, o show aterrissa em João Pessoa (Paraíba) no dia 5 de abril e também já tem Fortaleza (CE) garantida no roteiro para o mês de maio, com data a ser anunciada em breve.

Com um 2024 repleto de conquistas e um crescimento exponencial nas plataformas digitais, a Banda Seu Desejo se firma como um dos grandes nomes do forró romântico da atualidade e promete um 2025 ainda mais memorável. A label “Desejando” é o primeiro grande projeto do ano e promete marcar a história da banda e de seus fãs.

Os ingressos para o show de São Paulo já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Ticket 360 (www.ticket360.com.br). Garanta seu lugar e prepare-se para uma noite de muita música e emoção com a Banda Seu Desejo!