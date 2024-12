A banda pernambucana Seu Desejo brilhou no TikTok Awards 2024, na noite de ontem (17), ao vencer a categoria “Hit do Ano” com o sucesso “Beijos, Blues e Poesia”. O single, que une o romantismo do forró a uma letra poética, se tornou um fenômeno nas plataformas digitais e vem consagrando o grupo como uma potência do forró.

“A gente está aqui hoje representando o Nordeste e o forró romântico. O TikTok nos ensinou que a gente pode se reinventar o tempo todo (…) e “Beijos, Blues e Poesia” veio com uma trend super engraçada, e de repente a gente veio parar aqui”, disse Yara Tchê ao receber o troféu no palco da cerimônia. “Temos só nove meses de projeto, e 20 anos de carreira, e pra gente é muito gratificante estar recebendo esse prêmio aqui hoje”, completou Alessandro Costa.

Lançada em julho deste ano, a faixa rapidamente ganhou destaque no TikTok, onde foi usada em mais de 12 milhões de criações, acumulando 30 bilhões de visualizações. O impacto foi tão grande que ultrapassou as redes sociais: no Spotify são mais de 15,3 milhões de reproduções, enquanto no YouTube os vídeos oficiais somados ultrapassam 13 milhões de views. Celebridades como Juliette, Pablo Vittar e Claudia Leitte contribuíram para o sucesso viral, com conteúdos que ajudaram a alavancar o hit.

Seu Desejo tem se destacado com seu estilo único de forró romântico. O grupo, que integra o casting da Camarote Shows liderado por Wesley Safadão, já emplacou diversos sucessos e reafirma sua força com a vitória no TikTok Awards. “Beijos, Blues e Poesia” representa um marco na trajetória da banda e reforça sua posição de destaque na música brasileira.