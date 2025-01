Banda Seu Desejo lança projeto “Desejando” com show em São Paulo

Após um ano de conquistas e números impressionantes, a banda pernambucana Seu Desejo se prepara para um 2025 ainda mais grandioso com o lançamento da label “Desejando”, que levará o forró romântico para grandes palcos do Brasil.

Com a primeira data já confirmada, o evento promete ser um marco na trajetória do grupo. No dia 7 de fevereiro, o show acontece em São Paulo, no tradicional Centro de Tradições Nordestinas (CTN), um dos locais mais emblemáticos da cultura nordestina na capital paulista, que será o palco da inesquecível apresentação da banda, com participação especial de Walkyria Santos.

Para os fãs da banda, as expectativas são altas: além de São Paulo, a “Desejando” passará por outras cidades do Brasil, com as próximas datas sendo reveladas ao longo do ano.

2024 foi um ano inesquecível para a banda, que consolidou sua posição no cenário musical com o lançamento do hit “Beijos, Blues e Poesia”, que foi eleito o “Hit do Ano” no TikTok Awards. A música rapidamente se tornou um fenômeno nas plataformas digitais, alcançando 30 bilhões de visualizações em reproduções no Intagram e Tik Tok e mais de 17,4 milhõe s de streams no Spotify. O sucesso também se estendeu ao YouTube, com os vídeos oficiais superando os 13 milhões de visualizações, e contou com o apoio de celebridades como Juliette, Claudia Leitte e Pablo Vittar, que ajudaram a impulsionar o fenômeno.

Com 2.334.101 ouvintes mensais no Spotify e em constante ascensão, o Seu Desejo segue quebrando barreiras e se expandindo para novos horizontes. O Festival Desejando é apenas o começo de uma agenda repleta de novidades para 2025, com o grupo preparando mais lançamentos e surpresas para os fãs de todo o Brasil. A banda segue cada vez mais consolidada como uma das maiores potências do forró romântico.