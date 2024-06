Banda Os Incríveis faz turnê comemorativa pelo Brasil

Em celebração ao seu 60º aniversário, Os Incríveis lançam turnê comemorativa com um show inédito que deve passar pelas principais cidades brasileiras em 2024. O grupo já se prepara para apresentações em diversas localidades, trazendo de volta os hits da Jovem Guarda que embalam brasileiros desde os anos 70. Esta turnê especial promete ser uma verdadeira homenagem à música, nostalgia e história de uma das bandas mais queridas do país.

Já vista em algumas capitais, a turnê Os Incríveis – 60 anos desembarca em São Paulo no próximo mês, com uma grande apresentação no Teatro Municipal de Mauá. Será a vez dos paulistanos reviver os anos dourados da Jovem Guarda com a lendária banda de trajetória brilhante que atravessa décadas! Os Incríveis mantêm viva a chama da música brasileira, relembrando os sucessos que marcaram toda uma geração, como “Marcas do que se foi”, “Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones” e “Capeta em forma de guri”, que não podem faltar no repertório do show.

A banda tem sido uma parte vital do cenário musical brasileiro desde sua formação em 1962. Originalmente conhecidos como “The Clevers”, o grupo rapidamente se destacou e fez um sucesso estrondoso entre os jovens da época, sucesso esse que perpetua até hoje. Liderados pelo talentoso baterista Netinho, a banda conta com a participação de Sandro, Leandro e Rubinho Ribeiro e traz consigo músicas inesquecíveis que também evocam memórias e emoções. O show será uma oportunidade única para os nostálgicos que desejam reviver momentos inesquecíveis ao som dos anos dourados.

Com influências de bandas icônicas como YES, Beatles e Rolling Stones, Os Incríveis continuam cativando fãs de todas as idades, mantendo a chama do rock e da música brasileira sempre acesa. “É incrível ver como nossa música ainda ressoa com o público. Cada show é uma nova emoção, e estamos ansiosos para compartilhar isso com nossos fãs”, afirmou Netinho. “Nosso grupo foi uma das principais bandas do país e, nesta turnê de 60 anos, queremos trazer de volta memórias afetivas. Nosso intuito é emocionar as pessoas, mesmo depois de tantos anos na estrada”, completa o baterista veterano.

Serviço:

Os Incríveis – Turnê 60 anos

Data: 5 de julho de 2024, sexta-feira

Local: Teatro Municipal de Mauá, Mauá/São Paulo.

Horário: às 20h

Pontos de Venda Online: Disk Ingressos

Classificação indicativa: 12 anos

Realização: META 5 EVENTOS

Informações: (41) 99794-1909