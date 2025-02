Banda de Seguranças do Metrô e Leandro de Itaquera fazem “grito de Carnaval” na ZL

O Carnaval chega mais cedo à estação Corinthians-Itaquera. Nesta quinta-feira (27), a partir das 18h, a Banda de Seguranças do Metrô se apresenta com participação especial da Escola de Samba Leandro de Itaquera. O repertório inclui marchinhas, samba e axé, garantindo a animação dos passageiros.

Clássicos como “Eva“, “Mamãe, eu quero” e “A pipa do vovô” darão o tom da festa. Cerca de 30 integrantes da Leandro de Itaquera, incluindo ritmistas, passistas, baianas, o mestre de bateria Pelé e a musa Fernanda Fernandes, levarão o espírito carnavalesco à estação, animando quem passa pelo local.

Operação 24h no Carnaval

Para garantir transporte seguro aos foliões, o Metrô operará 24h entre a noite de sexta-feira (28) e a segunda-feira (3). As estações Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) e Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) funcionarão para embarque e desembarque devido à proximidade com o Sambódromo do Anhembi. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque. A frota será reforçada, e trens reservas ficarão disponíveis.

“Hub de serviços” para os foliões

A programação de Carnaval do Metrô também inclui a ação “Estação Carnaval“, que oferecerá serviços gratuitos nas estações Vila Madalena, República, Anhangabaú, Palmeiras-Barra Funda e Sé, entre os dias 1 e 4 de março, das 10h às 17h.

Haverá distribuição de protetor solar, bebedouros da Sabesp, entrega de preservativos, informações turísticas e itinerários da SPTuris, além de maquiagem carnavalesca (exceto na estação Sé) e orientação para deslocamento ao Sambódromo na estação Portuguesa-Tietê. Também serão realizadas campanhas de conscientização no trânsito realizadas pelo Detran-SP.

A iniciativa é uma parceria do Metrô com Sabesp, SMTur, SPTuris, SMS, Detran, Needs/RD Saúde e Mary Kay.

Dicas para uma viagem segura

O Metrô recomenda a compra antecipada de bilhetes e atenção ao uso das escadas rolantes. Bebidas alcoólicas são proibidas nas estações e trens. Passageiros devem manter pertences próximos ao corpo e evitar expor objetos de valor. Situações suspeitas podem ser denunciadas a funcionários, pelo aplicativo Metrô Conecta ou via SMS (9 7333 2252).