Banda Big Bad Wolf ecoa os clássicos nas Quintas com Blues no Misplaced Pub

Venha se servir dos melhores pratos do clássico do Blues e do Rock nas Quintas com Blues no Misplaced Pub, em São Caetano do Sul, em um dia dedicado aos repertórios de grandes nomes do universo fonográfico, como Muddy Waters, Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton e muitos outros.

Em uma noite que promete te levar para uma verdadeira experiência musical autêntica e envolvente, em que os músicos da Banda Big Bad Wolf garantem ao público uma atmosfera ímpar.

Riffs, acordes e timbres marcantes e autênticos do Blues ditam o ritmo e a melodia das noites das quintas-feiras no Misplaced Pub reverberadas pelos músicos Ivan Mendes na guitarra e vocais, Paulo Morealle no baixo elétrico e vocais, e Luiz Oliani na bateria e vocais.

Big Band Wolf

A Banda Big Bad Wolf é um power trio paulistano que se destaca por suas versões criativas de clássicos do blues e do rock, com elevado entrosamento e feeling musical, com técnica do Free Style, comum nas bandas dos anos de 1970, fazendo com que cada apresentação se torne uma experiência única e envolvente, além do projeto `Rock Cine Show`, com versões de sucessos do rock que marcaram época no cinema.

Agora, se você deseja mostrar um pouco do seu dom musical, o Misplaced Pub abre as portas para Jam Sessions, na qual é possível tornar a experiência ainda mais pessoa, quando o espaço é aberto aos músicos frequentadores e apreciadores do estilo, e que podem se reunir para improvisar juntos, mantendo viva a essência do blues.

Dessa maneira, o Misplaced Pub é o lugar ideal para quem curte boa música e um ambiente cheio de estilo, decoração inspirada na atmosfera londrina, e uma experiência visual e sonora única.

Serviço

As Quintas com Blues no Misplaced acontece todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, na rua Rio Grande do Sul, 460, SCS.

Recomendação etária: Livre.

Ingresso: gratuito.

Telefone para informações: (11) 94554-9109.

Música ao vivo de quinta a sábado, sem taxa de serviço (10%), aberto de quarta a domingo.