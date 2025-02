Band fecha acordo com Warner para exibir “Beleza Fatal” em horário nobre

A Band e Warner Bros. Discovery fecharam um acordo para a exibição de Beleza Fatal na TV aberta em breve. A novela com o selo Max Original, que tem conquistado a crítica especializada, será levada ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Band.

“Estamos muito felizes em avançar ainda mais em nossa longa parceria de conteúdo com a Warner Bros. Discovery. Depois da Hora Max e da faixa Noites da Max, que foi um verdadeiro sucesso com a apresentação de documentários originais ao longo do mês de janeiro, agora traremos para a TV aberta, de forma inédita, essa obra repleta de talentos brasileiros. Beleza Fatal já é um acontecimento no streaming e chega à Band para marcar a volta da dramaturgia ao prime time da emissora”, afirma Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

“Para nós, essa colaboração representa uma estratégia inteligente e eficaz de distribuição de conteúdo. Canais de TV e plataformas de streaming não competem entre si – eles se complementam. Existem públicos distintos, hábitos de consumo diferentes e momentos variados para cada experiência. Há quem goste da experiência tradicional da TV linear, acompanhando a novela diariamente em um horário fixo, e há quem prefira a flexibilidade do streaming, assistindo no ritmo que quiser. Nosso compromisso é garantir que Beleza Fatal alcance o maior público possível. Essa abordagem amplia o impacto da produção, fortalece o conteúdo e reforça o valor de parcerias estratégicas como essa”, avalia Mônica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo da Warner Bros. Discovery no Brasil.

O enredo reúne grandes nomes no elenco, como Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, entre outros. A trama de 40 capítulos é a aposta da Warner Bros. Discovery no gênero, sendo a primeira novela original nacional da plataforma na América Latina.

A história gira em torno da busca por justiça que se passa no agitado mundo dos tratamentos estéticos. Sofia (Camila Queiroz) viu a mãe Cléo (Vanessa Giácomo) ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Acolhida pela amorosa família Paixão, que está sofrendo porque a filha Rebeca (Fernanda Marques) foi parar no hospital após uma cirurgia plástica malsucedida, eles se unem na dor e indignação contra os culpados pelas suas tragédias. Com ajuda de Elvira (Giovanna Antonelli), Lino (Augusto Madeira) e Alec (Breno Ferreira), a jovem quer destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. Em sua obsessão, ela reencontra um amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que se vingar custa um preço muito alto.

A obra está disponível na Max, com novos episódios às segundas-feiras.

Beleza Fatal é uma novela Original da Max, produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery. Criada e roteirizada por Raphael Montes, tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Monica Albuquerque e Anouk Aaron. Por parte da Coração da Selva, a produção é de Geórgia Costa Araújo e Luciano Patrick. Beleza Fatal contou com o apoio do Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo.