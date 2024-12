Band exibe especial de Natal com Ana Castela

A Band apresenta nesta terça-feira (24), às 22h45, o especial Feliz Natal na Band – Show Ana Castela, que reunirá os maiores sucessos da cantora em um único programa. Durante a atração, o público será embalado pelos hits “Solteiro Forçado”, “Pipoco”, “Nosso Quadro”, “Boiadeira”, entre outros que fazem parte do primeiro DVD da artista, “Boiadeira Internacional”. O trabalho foi filmado na fronteira na Fespop, festival que recebe mais de 200 mil pessoas por edição em Santa Terezinha de Itaipu (PR), e conquistou dois prêmios importantes: o Grammy Latino de Melhor Álbum Sertanejo e o troféu de Melhor Lançamento Sertanejo no Prêmio da Música Brasileira pelo single que dá nome ao álbum. Simone Mendes, Matheus & Kauan, Gustavo Mioto, Alok, Hungria e Luan Pereira também sobem ao palco.

Os telespectadores vão curtir ainda o DVD “Herança Boiadeira”, gravado em abril de 2024 no Rancho Agroplay, em Londrina, e lançado em setembro. O projeto resgata as raízes sertanejas proporcionando releituras de grandes clássicos com participações especiais de Eduardo Costa, Matogrosso & Mathias, Rio Negro & Solimões, Gino & Geno, Trio Parada Dura, Paula Fernandes, Gian & Giovani e mais, além de três canções inéditas, entre elas, “Minha Herança” e “Menino do Laço Comprido”. A intérprete soltou a voz em um single com sua mãe, Michele Castela, e fez uma homenagem ao seu avô.

Ana Flávia Castela nasceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul, e estreou como cantora em 2021. Em 2022, ficou nacionalmente conhecida ao dividir os vocais com Melody na música “Pipoco”, que alcançou o número 1 do ranking do Spotify Brasil. No mesmo ano, foi eleita a Revelação no Prêmio Multishow. Atualmente, ela transita por diversos estilos sem perder a essência sertaneja e se mantém no topo dos artistas mais ouvidos no país.

Feliz Natal na Band – Show Ana Castela vai ao ar na terça-feira (24), às 22h45, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.