Banco BV anuncia patrocínio ao piloto Felipe Baptista na Stock Car

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e líder no financiamento de veículos leves usados, é o novo patrocinador do piloto Felipe Baptista, da equipe KTF Sports, na Stock Car. Felipe é um dos pilotos mais proeminentes da nova geração e a parceria com o banco BV, por meio da plataforma BV Esportes, será multianual. A Stock Car é considerada a categoria mais importante do automobilismo nacional e atrai milhões de fãs em todo o país.

“O patrocínio à Stock Car faz parte da nossa estratégia de construção da marca BV como um banco completo. A parceria com o piloto Felipe Baptista e a KTF Sports está alinhada ao perfil dos nossos clientes que elegeram o automobilismo como um dos seus esportes favoritos, segundo nossas pesquisas internas”, afirma Claudia Furini, diretora de Marketing, Estratégia de Clientes e ESG do Banco BV. Além disso, a Stock Car reúne características como alta performance, tecnologia e inovação, que estão alinhadas aos mesmos valores da marca BV.

Felipe Baptista, um dos pilotos mais notáveis da atualidade, será o embaixador da marca BV durante as corridas. O patrocínio prevê a exposição da logomarca do banco no carro, macacão e capacete do piloto, e também a presença da marca NaPista, marketplace de compra e venda de veículos do BV. O banco terá um camarote exclusivo para convidados nas principais etapas do campeonato, proporcionando experiências únicas para clientes e parceiros.

“A primeira palavra que vem à minha cabeça é gratidão por saber que todo o trabalho que desenvolvi nos últimos anos está sendo recompensado com uma empresa de tanto significado no mercado financeiro do Brasil. Tenho certeza de que com o suporte do BV vamos elevar a marca e a equipe a patamares cada vez mais altos em busca das vitórias e, consequentemente, dos títulos. Estou ansioso também para conhecer toda a comunidade do BV e os lojistas, e poder contar com essa imensa torcida no meu dia a dia”, disse Felipe Baptista.

“Receber o patrocínio do banco BV e seu marketplace NaPista é motivo de muito orgulho e, sobretudo, responsabilidade. Com o investimento do banco estamos tendo a oportunidade de trazer de volta ao time um dos pilotos de maior sucesso da nova geração da Stock Car. O Felipe teve a sua carreira na Stock iniciada conosco quando foi Campeão da Stock Light e, depois, quando subiu para a categoria Pró-Series. Conquistamos juntos alguns pódios além de sua primeira pole position e primeira vitória. Estamos certos de que juntos – BV, Felipe e KTF – temos uma história linda a escrever e vamos em busca das vitórias”, afirma Flávio Quick, diretor de Marketing e Comunicação da KTF Sports.

O patrocínio da Stock Car também está em sintonia com a agenda ESG (Environmental, Social and Governance) do banco BV. Desde 2021, o banco compensa toda a emissão de carbono da frota de veículos financiados, além de suas emissões diretas. A Stock Car, por sua vez, também neutraliza todas as suas emissões, e o BV estenderá essa compensação para as operações da equipe KTF Sports durante o período do patrocínio. Essa iniciativa reforça o compromisso do banco com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.