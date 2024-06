Banco BV abre vagas afirmativas em programa de estágio

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Na edição deste ano, são 60 vagas afirmativas para pessoas pretas ou pardas. As vagas estão distribuídas em diferentes diretorias, proporcionando uma ampla gama de oportunidades para os candidatos.

Para participar do programa de estágio do banco BV de 2024, os interessados devem se autodeclarar como pretos ou pardos, estarem matriculados em cursos do ensino superior ou técnico e terem disponibilidade para trabalhar 6 horas diárias no modelo híbrido na capital paulista ou modelo remoto, de qualquer lugar do Brasil.

Os selecionados para estágio ganharão uma bolsa auxílio de R$3.055, além de benefícios como vale refeição, vale transporte, planos de saúde e odontológico, entre outros.

“Durante o programa, os participantes poderão conhecer e aprender sobre o banco, seus produtos e o setor financeiro como um todo, além de terem oportunidades para desenvolverem habilidades comportamentais e técnicas, dentro de um ambiente de trabalho colaborativo e acolhedor”, afirma Ana Paula Tarcia, diretora executiva de Pessoas e Cultura do banco BV.

Os interessados nas vagas de estágio devem se inscrever pelo Portal do banco BV, através deste link, de 24 a 28 de junho.