Banco ABC Brasil abre inscrições para seu Programa de Estágio de Férias

O Banco ABC Brasil anuncia a abertura das inscrições para seu Programa de Estágio de Férias, Learn By Doing, uma oportunidade para estudantes universitários que desejam vivenciar na prática o dia a dia de uma instituição financeira de destaque no mercado.

Com duração 42 dias, o estágio de férias é uma das iniciativas de porta de entrada no banco e conta com experiências imersivas, mentoria de profissionais experientes para o desenvolvimento profissional e promove o Desafio de Estágio, um projeto a ser desenvolvido pelo participante até o final do programa, estimulando a autonomia e protagonismo de cada talento. As vagas são voltadas para estudantes dos cursos de Administração, Economia, Ciências Contáveis, Engenharias, Estatística, Física, Matemática, Ciências de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlatas, com disponibilidade de estagiar durante as férias em modelo híbrido ou presencial (áreas de negócios).

Os selecionados terão a oportunidade de uma imersão na área escolhida durante os meses de Junho a Agosto, e receberão uma bolsa-auxílio de R$2.913,79, além de benefícios como convênio médico, auxílio home office e seguro de vida.

As inscrições iniciam na segunda-feira, dia 17 e vão até 13 de abril e podem ser feitas pelo site