Bancada Feminista do PSOL homenageia Rodolpho Tamanini Netto com exposição na ALESP

A Bancada Feminista do PSOL, composta por cinco mulheres negras na Assembleia Legislativa de São Paulo, realiza, a partir do dia 24 de março, a exposição “A Culpa não é da Chuva”. A mostra, que ficará aberta ao público até o dia 30 de março, é uma homenagem ao artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, vítima das chuvas que invadiram sua casa na Vila Madalena, em São Paulo, no dia 24 de janeiro de 2025. Durante a abertura da exposição, também será apresentado o Projeto de Lei que visa a concessão de indenização e pensão especial para as famílias de pessoas que perderam a vida em eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos.

Obras de Rodolpho Tamanini Netto

A exposição reúne uma seleção de doze obras de Rodolpho, pintadas entre 1985 e 2014, que retratam a cidade de São Paulo, seus pontos turísticos e cenas cotidianas, como o quadro “Segunda na Chuva”. Natural de São Paulo, Rodolpho iniciou sua carreira como artista plástico aos 19 anos e se destacou na arte popular, sendo reconhecido por seu olhar sensível sobre os ícones culturais e naturais da cidade.

Projeto de Lei visa amparo às vítimas de tragédias climáticas

O Projeto de Lei apresentado pela Bancada Feminista do PSOL tem como objetivo garantir uma indenização de R$ 100 mil para cada vida perdida em eventos climáticos extremos, além de amparo financeiro para as vítimas dessas tragédias. A proposta também busca reforçar a responsabilidade do poder público na prevenção e adaptação das cidades aos efeitos das mudanças climáticas.

“Rodolpho Tamanini Neto, de 73 anos, morreu dentro de sua própria casa, em Pinheiros. Foi mais uma vida perdida, não para as fortes chuvas, mas sim para a negligência do Poder Público em adaptar as cidades às mudanças climáticas e seus efeitos extremos, cada vez mais frequentes,” afirma Simone Nascimento, codeputada da Bancada Feminista do PSOL.

Serviço:

Exposição: A Culpa não é da Chuva (Em memória à Rodolpho Tamanini Netto e todas as vítimas da negligência climática)

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema

Abertura: 24 de março, segunda-feira, às 17h

Período: de 24 a 30 de março de 2025

Entrada Gratuita