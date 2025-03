Alesp aprova criação de ‘Grupos de Amizade entre Nações’

A Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (12), cinco requerimentos. Quatro deles pedem pela criação de grupos de amizade entre Brasil e quatro nações: Cuba, Azerbaijão, Rússia e Alemanha. Os instrumentos têm como objetivo fortalecer o intercâmbio e a cooperação entre os consulados e as embaixadas dessas nações.

Segundo o autor dos requerimentos, o presidente do Colegiado e deputado Maurici (PT), a iniciativa traz um importante avanço e é inédita no Parlamento Paulista. “Isso traz uma abertura maior para São Paulo no cenário internacional, principalmente porque a capital paulista é a segunda cidade no mundo em quantidade de representações internacionais”, destacou.

Em reforço à ideia, o vice-presidente da Comissão, o deputado Gil Diniz (PL), complementou que os grupos de amizade estreitam os laços e parcerias entre os países envolvidos e aproximam suas culturas.

O quinto requerimento aprovado solicita a criação do “Grupo de Trabalho Intersetorial de Direitos dos Migrantes e Refugiados”, que pretende discutir, planejar e elaborar políticas públicas, leis e ações voltadas ao tema no Estado.