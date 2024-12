Polícia Federal desmantela rede de tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal do Brasil, em colaboração com a Polícia Aduaneira da Alemanha, executou nesta quarta-feira (18) a Operação Tedesco, resultando na prisão de sete indivíduos envolvidos em uma rede criminosa que utilizava a bagagem de turistas para enviar drogas ao exterior, especificamente pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos.

As investigações tiveram início após um alerta do Consulado Geral da República Federal da Alemanha, que notificou a apreensão de 45,4 quilos de cocaína no Aeroporto de Frankfurt no dia 21 de fevereiro de 2024. Esse evento catalisou as ações da PF para desmantelar o grupo responsável por essas atividades ilícitas.

Além do foco no combate ao tráfico internacional, a operação também visa proteger os viajantes que podem inadvertidamente se tornar alvos da quadrilha. No ano anterior, duas turistas brasileiras enfrentaram uma experiência traumática, passando quase 40 dias detidas na Alemanha devido à troca de suas malas por bagagens contendo drogas.

Cerca de 100 agentes da Polícia Federal participaram das ações, que incluíram o cumprimento de 11 mandados de prisão e 25 ordens de busca e apreensão em estados como São Paulo e Ceará. Durante a operação, seis propriedades foram bloqueadas e 22 contas bancárias foram congeladas, resultando em um total de R$ 17 milhões em ativos financeiros afetados.

Os indivíduos envolvidos nesta organização criminosa enfrentarão acusações severas relacionadas ao tráfico transnacional de drogas e à formação de quadrilha. As penalidades para esses crimes podem ultrapassar os 35 anos de prisão, refletindo a seriedade das infrações cometidas.