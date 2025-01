Balneário Camboriú abre abrigos para vítimas das chuvas

A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou a abertura de três abrigos emergenciais para atender à população afetada pelas intensas chuvas que assolaram o município desde a madrugada desta quinta-feira, dia 16. O evento climático resultou na declaração de estado de emergência na cidade, que enfrentou alagamentos em diversos pontos.

Desde as primeiras horas da manhã, moradores relataram situações críticas, com ruas completamente inundadas e danos significativos em várias áreas. As imagens divulgadas nas redes sociais revelam o impacto do temporal, especialmente no bairro das Nações, onde a água tomou conta das vias públicas.

Além da situação em Balneário Camboriú, um alerta foi emitido para 20 estados e o Distrito Federal devido às condições climáticas adversas previstas para o dia. A população é orientada a permanecer atenta às informações oficiais e a seguir as recomendações das autoridades locais.