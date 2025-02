Baixada Santista ganha clínica especializada para pacientes oncológicos e doenças autoimunes

Considerado um “mal do século”, o câncer segue como uma das doenças mais perigosas e desafiadoras da saúde mundial. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no triênio de 2023 a 2025, cerca de 704 mil novos casos são diagnosticados por ano. Durante esse período, alguns tipos são encontrados com mais frequência, como tumores de pele não melanoma, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Mesmo com o crescimento da enfermidade, os tratamentos têm avançado na esfera da ciência, inclusive, oferecendo novas alternativas com menos efeitos colaterais e maior eficácia.

No mês em que se celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer, a região ganha um novo espaço especializado em tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia: a clínica Imuno Santos, localizada no Hospital São Lucas, na Vila Mathias.

Aberta ao público a partir do dia 21, a clínica oferece consultas médicas e tratamentos por meio da infusão de medicamentos, como os antineoplásicos e imunobiológicos, para pacientes com doenças oncológicas, onco-hematológicas e doenças imunomediadas – como artrite reumatoide, psoríase, doença de Crohn e esclerose múltipla –, evitando que precisem se deslocar para São Paulo ou outras capitais em busca de atendimento especializado.

Além de ser uma das poucas clínicas neste formato na Baixada Santista, a Imuno Santos se diferencia pela abordagem integrada e personalizada, atendimento humanizado, infraestrutura aconchegante e equipe multidisciplinar. O local foi pensado para que o paciente seja acompanhado em apenas um lugar, garantindo conforto e segurança. Entre as especialidades médicas da clínica, estão oncologia clínica, onco-hematologia, reumatologia, gastroenterologia, neurologia, dermatologia e pneumologia.

Diferentemente das cores clássicas e gélidas dos ambulatórios comuns, na Imuno é possível encontrar um ambiente acolhedor, com iluminação e cores quentes entre as paredes dos corredores e cinco boxes individuais e cômodos, todos com poltrona para acompanhantes e TV. A clínica conta ainda com dois consultórios médicos, uma sala de triagem, farmácia interna e uma suíte exclusiva para tratamentos de longa duração, pacientes com mobilidade reduzida, procedimentos mais invasivos e para recuperação. Esse aspecto foi cuidadosamente planejado, pois muitos pacientes irão de forma recorrente à clínica e precisam desta sensação de conforto para se manterem positivos ao tratamento.

“Nossa clínica conta com uma equipe médica multidisciplinar especializada nestas áreas, com profissionais experientes e de alto nível técnico-científico, que trabalham de forma integrada para orientar e acompanhar todas as etapas, desde a consulta até o tratamento, com uma estrutura física diferenciada em conforto, tecnologia e segurança. Nossa ideia é expandir o acesso a esse tipo de tratamento na Baixada Santista, de forma democrática”, afirma Marcelo Chagas, sócio e idealizador da Imuno Santos.

O local também contará com um sistema de agendamento online que permitirá ao paciente transitar dentro do mesmo ecossistema de forma fluída e controlada. O módulo de agendamento será integrado e organizado para cada tipo de consulta e protocolo de tratamento, contando com diferentes canais de atendimento para o paciente. Um sistema com tecnologia intuitiva, altamente segura e com flexibilidade para as configurações de acordo com a necessidade do paciente.

Com capacidade para até 60 atendimentos diários, a clínica atenderá pacientes particulares e de convênios médicos credenciados, e também estará aberta para receber pacientes de outros hospitais da região.

A expectativa é se tornar referência regional no setor, tanto pela infraestrutura distinta das demais quanto pela qualificação médica e abordagem humanizada. E, neste cenário, a escolha do Hospital São Lucas também contabiliza, pois não aconteceu por acaso. Muito mais do que uma localização privilegiada, ter uma instalação clínica como essa dentro de uma unidade hospitalar oferece todo o suporte para os pacientes, auxiliando em exames, internações e, inclusive, em momentos de urgência no Pronto Socorro da unidade.

Para o Dr. Marco Cavalhero, diretor técnico do Hospital São Lucas, é um avanço importante para o hospital, aumentando a resolutividade nos tratamentos de pacientes da Baixada Santista.

“Pela primeira vez, temos uma clínica neste modelo e a presença de um serviço de excelência no hospital nos estimula a evoluir a qualidade do nosso atendimento. A clínica de infusão nos auxilia também na criação de novas opções de especialidades na unidade, além de movimentar positivamente outros setores do hospital, tanto na área diagnóstica como na área clínica”, afirma Marco.

Avanço nos tratamentos

O tratamento de diversos tipos de câncer e de doenças autoimunes têm evoluído muito nos últimos anos e com opções cada vez mais eficazes. Na Imuno Santos, serão disponibilizadas diferentes abordagens terapêuticas, como a quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia, que serão escolhidas com base no tipo de câncer, nas características do tumor e na condição clínica do paciente.

A quimioterapia é a mais utilizada e atua de forma sistêmica para destruir células cancerígenas através dos medicamentos antineoplásicos. A hormonioterapia é eficaz para tumores hormônio-dependentes, como os de mama e próstata, reduzindo ou bloqueando os hormônios de crescimento das células malignas.

Utilizando os medicamentos imunobiológicos, a imunoterapia tem revolucionado os tratamentos de oncologia. Ao contrário da quimioterapia e da radioterapia, que atacam diretamente as células tumorais, essa abordagem estimula o sistema imunológico do próprio paciente a reconhecer e combater o câncer, resultando em menos efeitos colaterais e aumentando as chances de sobrevida.

Segundo a oncologista Dra. Ticila Melo, médica da Imuno Santos, a escolha do tratamento ideal é feita de forma individualizada, considerando diversos fatores.

“O tratamento do câncer é definido pelo especialista de acordo com o tipo e as características do tumor, além da condição clínica do paciente. Hoje, contamos com diversas opções eficazes, como quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e hormonioterapia”, diz ela.

No campo da ciência, a médica destaca também a importância da imunoterapia como uma estratégia inovadora.

“Esse tratamento estimula o sistema imune do próprio paciente a combater o câncer, permitindo que as células de defesa reconheçam o tumor como uma ameaça ao organismo e o ataquem. Isso possibilita respostas muitas vezes duradouras, ampliando as taxas de sobrevida e melhorando a qualidade de vida dos pacientes”, revela Ticila.

Nos últimos anos, a imunoterapia tem ganhado reconhecimento. Um outro exemplo disso foi o congresso anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), realizado em setembro de 2024, em Barcelona, na Espanha. O evento reuniu cerca de 34 mil especialistas e trouxe novidades importantes para o tratamento de cânceres raros.

A Imuno Santos está localizada no 2º andar do Hospital São Lucas, na Avenida Ana Costa, 168, Vila Mathias, Santos/SP.