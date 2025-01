Bahia e Paraíba lideram como destinos preferidos para o verão de 2025

Um recente estudo realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o instituto Nexus revelou um aumento significativo na procura por destinos turísticos no Brasil, especialmente na Bahia e na Paraíba, para o verão de 2025. Segundo a pesquisa intitulada “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira”, 35% da população brasileira, equivalente a cerca de 59 milhões de pessoas, manifestou a intenção de viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, com 97% desses viajantes optando por explorar locais dentro do país.

Entre as regiões que se destacaram, a Paraíba apresentou um crescimento notável no interesse dos turistas. Em comparação ao verão anterior, quando apenas 2% dos entrevistados planejavam visitar o estado, esse número saltou para 7%, representando um aumento de 5 pontos percentuais. Este crescimento coloca a Paraíba agora na sexta posição entre os destinos mais desejados pelos brasileiros.

A Bahia também teve uma performance notável, com a procura aumentando de 12% no verão de 2024 para 16% em 2025, um acréscimo de 4 pontos percentuais. O estado mantém-se como o principal destino turístico nacional, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro, que registraram intenções de viagem de 15% e 14%, respectivamente.

Além disso, o aumento no fluxo turístico para a Paraíba reflete seu crescente reconhecimento como um destino atraente. De acordo com o Ministério do Turismo, “a combinação de suas praias deslumbrantes, como Tambaba e Coqueirinho, aliadas ao charme histórico da capital João Pessoa, tem atraído cada vez mais visitantes em busca de tranquilidade, beleza natural e cultura”. João Pessoa foi ainda reconhecida como uma das dez cidades tendências para o ano de 2025 pela plataforma Booking.com.

Por outro lado, a Bahia permanece consolidada como um dos destinos preferidos do verão brasileiro. Locais icônicos como Salvador, Morro de São Paulo e Porto Seguro são amplamente reconhecidos tanto nacional quanto internacionalmente.

A pesquisa foi realizada em outubro de 2024 e coletou dados de mais de 5.500 pessoas acima de 16 anos. Além do destaque do Nordeste, que lidera as preferências com 53%, o Sudeste aparece em seguida com 37% das intenções de viagem.

Para os interessados em planejar suas férias, essa informação sublinha não apenas as opções disponíveis no Brasil, mas também o crescente apelo dos destinos nordestinos entre os turistas nacionais.