Bahia anuncia a contratação do atacante Willian José

O Bahia anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do centroavante Willian José. O atacante, de 33 anos, estava livre no mercado e chega sem custos ao time nordestino.

De acordo com informações divulgadas pelo clube em seu canal oficial, o atleta assinou contrato de dois anos com o Esquadrão de Aço, válido até o fim de 2026. Os baianos venceram a concorrência de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já integrado ao elenco, Willian José realizou os exames médicos e se encontra na Espanha, junto com o restante do grupo principal, em Girona, onde o Esquadrão faz sua pré-temporada.

Nascido em Porto Calvo (AL), Willian José foi revelado pelo Grêmio Barueri e passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos. Suas boas atuações no futebol brasileiro o colocaram na Seleção Brasileira sub-20, onde conquistou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria na temporada 2011.

A partir de 2014, o atacante seguiu para o futebol europeu, com passagens por Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Betis e Spartak Moscou.

Sua passagem pela Espanha foi notável, com 82 gols marcados e a presença entre os quatro maiores goleadores brasileiros em La Liga. Willian José também conquistou títulos importantes, como a UEFA Champions League (2013/2014) e a Copa do Rei (2013/2014 e 2021/2022).