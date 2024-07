Baep encontra ‘refinaria’ com mais de 18 quilos de drogas em Osasco

Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) encontraram, em Osasco, na grande São Paulo, mais de 18 quilos de drogas em uma “refinaria” comandada por integrantes do tráfico. O local, segundo a polícia, era usado para refinar e armazenar entorpecentes. O homem responsável pelo imóvel foi preso e um adolescente foi apreendido, na terça-feira (9).

Por meio de denúncias, os militares do 5º Baep foram informados, sobre as características de um veículo suspeito de fazer parte de um esquema de entrega de drogas para abastecer uma “casa bomba” no Jardim Roberto.

Durante as buscas na região, um adolescente percebeu a ação policial e tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foi apreendida uma mochila com dois tijolos de maconha e mais de 160 porções da droga. Segundo as informações, o menor, de 17 anos, vinha praticando o crime há dois meses, recebendo a droga e entregando no imóvel.

Logo em seguida, os agentes encontraram o segundo homem manobrando o carro. Com ele, a chave da casa foi encontrada. Ainda embaixo do banco do passageiro, um tijolo de maconha foi localizado.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram a refinaria. Insumos para mistura da droga estavam em bacias com cocaína, que totalizaram aproximadamente quatro quilos. Balanças de precisão, anotações da movimentação do tráfico, munições e outras porções de maconha foram apreendidas na casa.

A dupla foi encaminhada à delegacia, e o caso foi registrado como tráfico de drogas, corrupção de menor, posse ou porte ilegal de arma de fogo, e localização/apreensão de veículo e objetos no 5° Distrito Policial de Osasco.