Babi Muniz é eliminada de A Fazenda 16

Na noite de eliminação do reality show “A Fazenda 16”, a participante Babi Muniz foi retirada da competição após receber apenas 13,74% dos votos do público na nona Roça. A ex-integrante do programa “Pânico” enfrentou Albert Bressan e Sacha Bali, mas não conseguiu se manter na disputa. Durante sua estadia no confinamento, Babi protagonizou uma jornada repleta de amizades, conflitos e celebrações nas festas do programa. Sua saída ocorre a menos de um mês da final.

Babi Muniz foi indicada para a Roça pela Fazendeira da semana, Luana Targinno, que criticou a conduta da colega de confinamento. Segundo Luana, Babi se recusava a reconhecer seus erros e frequentemente repetia discursos sem verificar sua veracidade. Um dos episódios mencionados foi quando Babi apoiou acusações de agressão contra Sacha Bali, além de ter feito piadas e comentários indiretos sobre o grupo G4.

Na formação da Roça, Babi ocupou o primeiro assento disponível, sendo seguida por Sacha Bali, escolhido pela maioria dos colegas de confinamento, que por sua vez indicou Albert Bressan. Gui Vieira foi o último a se juntar ao trio após a dinâmica do “Resta Um”, e acabou vetando Albert da Prova do Fazendeiro. A disputa pelo chapéu entre os dois atores terminou com a vitória de Gui, deixando Babi com Sacha e Albert na berlinda.

Apesar de evitar eliminações durante os primeiros dois meses de programa, Babi Muniz acumulou desavenças com vários participantes, incluindo Larissa Tomásia, Suelen Gervásio, Flor Fernandez, Albert Bressan e Yuri Bonotto. Ao mesmo tempo, era vista em momentos de descontração nas festas com aqueles mesmos adversários.

Embora houvesse tensão entre Babi e Luana Targinno, as duas nunca chegaram a confrontos diretos significativos, limitando-se a discussões menores como sobre a distribuição de edredons. No entanto, as acusações que Babi fez contra Sacha levaram à sua indicação para a Roça por Luana. Assim como defendia Zé Love, Luana tomou partido do G4 e a decisão do público selou o destino de Babi no programa.

O desenrolar da saída de Babi levanta questionamentos sobre o futuro das alianças restantes dentro do reality. O grupo irá se fragmentar ou conseguirá manter-se unido?

Para acompanhar todos os detalhes da reta final de “A Fazenda 16”, o programa é transmitido de segunda a sábado às 22h30 e aos domingos às 23h pela RECORD. Os assinantes do PlayPlus têm acesso exclusivo às câmeras 24 horas.